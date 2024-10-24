Губки бантиком: Life.ru выяснил, о каких бьюти-услугах мечтают россиянки

Россиянки чаще всего прибегают к услугам маникюра и наращивания ресниц, но мечтают о процедурах увеличения губ и подтяжки груди, выяснил Life.ru. Об этом говорят результаты исследования, проведённого сервисом по поиску специалистов «Профи» среди более 5000 женщин.

Согласно анализу, основные причины обращения к услугам красоты — это повышение уверенности в себе (40%) и желание произвести впечатление на окружающих (25%). Аналитики также выяснили, что среди наиболее востребованных услуг присутствуют процедуры по уходу за кожей (30%) и профессиональная укладка (25%).

Интересно, что при вопросе о процедурах, о которых они задумываются, но пока не решаются, 53% респонденток выбрали увеличение губ. На втором месте по популярности — ботокс лица (21%), а на третьем — подтяжка или увеличение груди (15%).

Что касается финансовых вложений, то 52% опрошенных готовы тратить на услуги красоты до 3000 рублей в месяц. При этом 30% респондентов выделяют на это более 5000 рублей. 18% женщин признались, что расходы на бьюти-услуги становятся значительной статьёй бюджета.