Россияне стали меньше бояться потери работы

За последние два с половиной года доля россиян, которые боятся потерять работу, сократилась с 16% до 10%. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.

Телефонный соцопрос проводился в сентябре этого года. По его результатам выяснилось, что доля тех, кто оценивает риски потери основного места труда как «низкий» или «очень низкий» увеличилась с 78% до 84 %.

В связи с этим Ляшок пришёл к выводу, что на российском рынке труда на сегодняшний день завершился переход от «рынка работодателя» к «рынку соискателя». Теперь, по словам аналитика, практически половина (47%) соотечественников считают, что найти новую работу в случае потери основного места труда будет вполне легко. При этом столько же респондентов полагают, что у них могут возникнуть некоторые трудности при поиске новой работы.