Рыночные условия и личные успехи: Россиянам объяснили, как добиться прибавки к зарплате

Повышение зарплаты — важный шаг в процессе построения карьеры. Чтобы обратиться к руководству с подобной просьбой, необходимо подождать год-два с момента начала работы или пришлой прибавки, полагает HR-эксперт Светлана Семеренко.

«Этот срок позволяет вам продемонстрировать свои достижения и вклад в развитие компании. Однако, если вы получили новые обязанности или значительно улучшили свои результаты, можно рассмотреть возможность запроса повышения и раньше», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

По её словам, при обращении к начальству необходимо учитывать рыночные условия и личные успехи. Важно заранее подготовить список достижений с конкретными примерами. Кроме того, можно проанализировать зарплаты для аналогичной должности в других компаниях или по региону.

При разговоре с руководством также следует обратить внимание на увеличение обязанностей. А ещё могут помочь положительные отзывы от коллег. При этом встреча должна пройти в спокойной обстановке, чтобы начальство не отвлекалось на другие проблемы.

Формулировать запрос необходимо чётко и уверенно, отметила эксперт. По её словам, лучше всего обращаться за повышением зарплаты в конце финансового года или начале нового, когда формируется бюджет компании. А во время кризисов и сокращений подобные разговоры будут неуместны. И лучше всего быть готовым к компромиссам.