Петербурженке сожгли все ногти во время маникюра в салоне, и теперь она испытывает адскую боль

Жительнице Санкт-Петербурга сожгли все ногти во время маникюра с покрытием гель-лаком. Из-за полученных травм девушке пришлось не только обратиться за медицинской помощью, но и перенести свадьбу.

Петербурженке сожгли все ногти в салоне. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ, петербурженка сходила в салон, где всегда делала маникюр. Однако привычное покрытие пластины гель-лаком обернулось неприятными последствиями. На следующий день после бьюти-процедуры у клиентки начали болеть ногти на всех пальцах. Как рассказала сама пострадавшая, во время маникюра она чувствовала жжение, но мастера не придавали её словам особого значения. При этом девушка не видела, что делали с её конечностями, так как уход и все манипуляции выполняли два мастера в четыре руки.

После такого маникюра пришлось обращаться к подологу, который озвучил неутешительный диагноз — ожог всех 10 пальцев. Вместо красивого и ровного покрытия на ногтях девушки теперь самый настоящий кошмар: пластина потемнела и отслоилась. При этом петербурженка испытывает дикую боль. Специалисты подобрали несчастной курс лечения, который продлится полгода. Как раз на этот период у неё запланирована свадьба. Правда, невеста планирует перенести радостный день, так как хочет видеть обручальное колечко на красивых руках в сочетании с идеальным маникюром.

Посетительница салона считает, что её ногти перегрели в лампе, а также, что во время процедуры использовались некачественные материалы. Сейчас она ведёт переговоры с представителями бьюти-студии, чтобы уладить ситуацию.