Модели выжгли брови во время сеанса по удалению татуажа в Уфе. Теперь бровки девушки стали ещё более заметными, плюс добавился химический ожог.

Модели выжгли брови во время сеанса по удалению татуажа в Уфе. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ пострадавшая Анжела, она хотела вернуть себе естественные брови и обратилась к местному косметологу Юлии Виннер, которая позиционирует себя как чемпионка России по перманентному макияжу. Специалист посоветовала удалить татуаж кислотным ремувером, который осветляет пигмент на коже. Первый сеанс, по словам клиентки, ей делала сам Виннер, а остальные два — её ассистент.

Шокированная результатом Анжела побежала в больницу, где ей диагностировали химический ожог II степени. Она написала заявление в полицию на косметолога. Клиентка недовольна, что после процедуры перед ней не извинились и просто вернули на карту 4 тысячи рублей, а она уже второй месяц пропускает съёмки.