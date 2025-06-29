Биолог рассказал, как защитить свой урожай от главного огородного злодея

Выходец из американского Штата Колорадо — Колорадский жук — самый главный злодей для тех, кто выращивает картофель, помидоры или перцы. Он беспощаден как к растениям, так и к терпению огородников. Что делать, если вредитель уже появился, и как предотвратить его нашествие в будущем, рассказал URA.ru кандидат биологических наук Сергей Смирнов.

Эксперт советует применять химические средства строго дозировано и осознанно. По его словам, препараты, предназначенные для личных подсобных хозяйств, достаточно безопасны. Их формулы учитывают, что ими пользуются не профессиональные агрономы, а обычные садоводы. Даже при случайном превышении нормы они не причинят вреда ни людям, ни домашним питомцам.

Современные инсектициды делятся на две основные категории. Биологические препараты, основанные на бактериях Bacillus thuringiensis (например, битоксибациллин), безопасны для пчёл и эффективны против личинок вредителя. Химические средства — такие как имидоклоприд, децис, цифокс или командор — уничтожают как личинки, так и взрослых особей, отметил биолог.

Для профилактики рекомендуют обрабатывать клубни перед посадкой препаратами типа Престиж или Престижитатор — системными инсектицидами с неоникотиноидами. Во время вегетационного периода растения опрыскивают инсектицидами с разным механизмом действия. Также возможно внесение пестицидов непосредственно в почву при посадке, особенно на участках с высокой степенью заражения, добавил он.

«Фосфорорганические препараты самые токсичные для человека, но и самые мощные. Их применяют только при очень сильных заражениях», — отметил Смирнов.