Россиянка сутки ходила с проглоченной зубной щёткой, которая «дошла» до кишечника

В Москве женщина случайно проглотила зубную щётку и проходила с ней целые сутки. Когда боль стала нестерпимой, она обратилась в ГКБ им. М.П. Кончаловского. Врачи сразу определили, что предмет длиной 18 сантиметров представляет серьёзную опасность для организма, так как может вызвать язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте. О спасении пациентки рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

«Врачи успели «поймать» предмет личной гигиены в желудке. Но одним цепким хватом вынуть щётку не удалось. Оказалось, что она уже проскользнула в просвет двенадцатиперстной кишки и дистальным щетинистым концом там зафиксировалась. Врачи сначала аккуратно высвободили инородное тело, а потом уже его извлекли из желудка», — говорится в тексте.

Хирургам потребовалось 15 минут, чтобы извлечь зубную щётку. Затем пациентку обследовали на предмет возможных внутренних травм, причинённых посторонним предметом. Сейчас женщину уже выписали, всё обошлось без осложнений.