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22 июля, 18:33

Двухлетний россиянин проглотил полсотни магнитов, которые сцепились у него в желудке

Воронежские хирурги спасли 2-летнего мальчика, проглотившего 48 магнитов и шарик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Воронеже врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 48 магнитов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Магниты в желудке мальчика. Фото © Telegram / Минздрав России

Магниты в желудке мальчика. Фото © Telegram / Минздрав России

«Мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли 45 магнитов и металлический шарик из желудка»,поделился подробностями операции завэндоскопического отделения Александр Климов.

В ходе вмешательства выяснилось, что три магнита уже переместились в кишечник, а их извлечение требовало хирургического вмешательства. Как пояснили врачи, ребенок глотал магниты в разное время, что привело к их сцеплению через стенки желудка и кишечника. Оставшиеся магниты были удалены через миниатюрный разрез в брюшной стенке. После успешной операции малыш был выписан под амбулаторное наблюдение.

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Ранее Life.ru рассказывал, как врачи Московской области спасли восьмилетнего мальчика, который на протяжении шести месяцев ходил с пластиковым колпачком в лёгких. Из-за инородного объекта у ребёнка стали развиваться осложнения: началась затяжная пневмония, нарушилась вентиляция, а правое лёгкое воспалилось.

Юрий Лысенко
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