Двухлетний россиянин проглотил полсотни магнитов, которые сцепились у него в желудке
Воронежские хирурги спасли 2-летнего мальчика, проглотившего 48 магнитов и шарик
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В Воронеже врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 48 магнитов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
Магниты в желудке мальчика. Фото © Telegram / Минздрав России
«Мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли 45 магнитов и металлический шарик из желудка», — поделился подробностями операции завэндоскопического отделения Александр Климов.
В ходе вмешательства выяснилось, что три магнита уже переместились в кишечник, а их извлечение требовало хирургического вмешательства. Как пояснили врачи, ребенок глотал магниты в разное время, что привело к их сцеплению через стенки желудка и кишечника. Оставшиеся магниты были удалены через миниатюрный разрез в брюшной стенке. После успешной операции малыш был выписан под амбулаторное наблюдение.
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