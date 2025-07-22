Двухлетний россиянин проглотил полсотни магнитов, которые сцепились у него в желудке

В ходе вмешательства выяснилось, что три магнита уже переместились в кишечник, а их извлечение требовало хирургического вмешательства. Как пояснили врачи, ребенок глотал магниты в разное время, что привело к их сцеплению через стенки желудка и кишечника. Оставшиеся магниты были удалены через миниатюрный разрез в брюшной стенке. После успешной операции малыш был выписан под амбулаторное наблюдение.