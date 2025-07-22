Врачи Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга благодаря быстрой реакции и своевременной диагностике спасли 17-летнего подростка от комы. Для этого пришлось провести уникальную эндоскопическую операцию. У юного Максима диагностировали прогрессирующую гидроцефалию, вызванную опухолью головного мозга, однако он получил шанс на восстановление.

Врачи спасли от комы 17-летнего петербуржца, страдающего от опухоли головного мозга. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Первые тревожные симптомы появились у подростка год назад: он стал хуже учиться и быстрее уставать. МРТ показала, что опухоль размером семь миллиметров мешает оттоку спинномозговой жидкости. Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Крюков объяснил, что при таком недуге возникает давление на мозговую ткань, которая получает меньше питания, кислорода и крови, что ведёт к атрофии.

«Желудочки будут увеличиваться в размерах. Мы видим, что чем больше жидкости в желудочках, тем меньше будет мозговой ткани», — подчеркнул собеседник телеканала «Санкт-Петербург».

Это состояние называется прогрессирующей гидроцефалией. Без лечения Максиму грозила кома. Чтобы его спасти, медики провели сложнейшую операцию, создав альтернативный путь для оттока спинномозговой жидкости. Крюков отметил, что опухоль сдавила «водопровод» и вызвала стеноз — сужение этого канала, — поэтому было сформировано отверстие так, чтобы обеспечить альтернативный ток.

При этом врачи решили не удалять опухоль, опасаясь высокого риска осложнений. Пока планируется наблюдение за новообразованием в динамике. Если оно начнёт расти или изменяться по форме, применят оперативное лечение. В ближайшее время подростка выпишут с рекомендациями вести здоровый образ жизни.