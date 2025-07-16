58 минут борьбы: Врачи спасли петербурженку после остановки сердца

Борьба за жизнь петербурженки, у которой сердце остановилось в результате инфаркта, длилась ровно 58 минут. Врачи Мариинской больницы совершили настоящее чудо. Благодаря рекордной продолжительности реанимационных мероприятий и слаженной работе медицинских бригад женщине удалось выйти из критического состояния и начать поправляться.

Медики Мариинской больницы возвращают к жизни пациентов. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Она почувствовала давящие боли за грудиной, лёгкую тошноту и ощущение нехватки воздуха дома. Сначала не придала этим симптомам особого значения, однако состояние быстро ухудшилось, поэтому женщина вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у неё инфаркт. Сердце Надежды Ветровой остановилось ещё до прибытия в стационар, реанимационные мероприятия начались прямо в машине скорой помощи.

Заведующая отделением неотложной кардиологии СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Наталья Соловьёва рассказала, что бригада осмотрела пациентку совместно с рентген-хирургом и кардиологом, после чего по экстренным показаниям её доставили на операцию, после которой у женщины восстановилось собственное кровообращение.

По статистике, более половины пациентов с инфарктом миокарда погибают до приезда в стационар — главной причиной этого считается игнорирование симптомов и несвоевременное обращение за медицинской помощью. Поэтому специалисты напоминают: при появлении боли в груди, отдающей в руку, шею или спину, необходимо немедленно обращаться за помощью. В случае Надежды Ветровой вся реанимация заняла меньше часа. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

«Хотелось бы подчеркнуть важность своевременного начала и проведения реанимации и тот факт, что современные стационары имеют все возможности, Мариинка в том числе, для оказания помощи и борьбы за жизнь», — рассказал заместитель главврача СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» Александр Андреенко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».