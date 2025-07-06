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6 июля, 09:52

Кардиолог предупредил о тревожных сигналах сердца, которые часто игнорируют

Кардиолог Ефремкин: Почти каждый второй сердечный приступ проходит незаметно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monstar Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monstar Studio

Усталость, тошнота, изжога, дискомфорт в челюсти, плече, спине или животе, сухой кашель, комок в горле, головокружение и одышка могут быть признаками проблем с сердцем. Часто их принимают за стресс или усталость — до 50% инфарктов проходят без ярких симптомов. Об этом сообщил кардиолог Иван Ефремкин «Газете.ru».

«Сердечные приступы и ишемия не всегда сопровождаются болью за грудиной. У части пациентов отмечаются усталость, тошнота, изжога, болезненность в челюсти, плече, спине или животе. Возможны сухой кашель, «ком» в горле, головокружение, одышка. В тяжелых случаях приступ начинается с внезапного обморока», — сказал врач.

По его словам, это легко спутать со стрессом или переутомлением. Кроме того, хроническая бессонница повышает уровень кортизола, способствует гипертонии и воспалению сосудов. Кардиологические болезни часто сопровождаются ночными пробуждениями, отёками, одышкой и апноэ.

Ослабленное сердце плохо снабжает ткани кислородом, вызывая быструю утомляемость даже при лёгких нагрузках. Нарушения памяти и концентрации связаны с ухудшением кровоснабжения мозга. При фибрилляции предсердий риск таких нарушений растет на 39%, сказал доктор.

Он отметил, что головокружение и предобмороки могут и вовсе быть единственным сигналом опасности. Изменения пульса — слишком медленный, учащённый или нерегулярный — тоже требуют обследования. Даже в том случае, если боли никакой нет.

Резкие колебания веса и аппетита тоже недобрый знак, ведь потеря массы тела ведет к кахексии, а её набор — к задержке жидкости и сердечной недостаточности, предупредил специалист.

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Ранее кардиолог заявил, что низкое атмосферное давление способно нанести вред людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, это из-за него может возникнуть повышенное давление, учащённое сердцебиение и дискомфорт.

Владимир Озеров
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