Кардиолог предупредил о тревожных сигналах сердца, которые часто игнорируют

Усталость, тошнота, изжога, дискомфорт в челюсти, плече, спине или животе, сухой кашель, комок в горле, головокружение и одышка могут быть признаками проблем с сердцем. Часто их принимают за стресс или усталость — до 50% инфарктов проходят без ярких симптомов. Об этом сообщил кардиолог Иван Ефремкин «Газете.ru».

«Сердечные приступы и ишемия не всегда сопровождаются болью за грудиной. У части пациентов отмечаются усталость, тошнота, изжога, болезненность в челюсти, плече, спине или животе. Возможны сухой кашель, «ком» в горле, головокружение, одышка. В тяжелых случаях приступ начинается с внезапного обморока», — сказал врач.

По его словам, это легко спутать со стрессом или переутомлением. Кроме того, хроническая бессонница повышает уровень кортизола, способствует гипертонии и воспалению сосудов. Кардиологические болезни часто сопровождаются ночными пробуждениями, отёками, одышкой и апноэ.

Ослабленное сердце плохо снабжает ткани кислородом, вызывая быструю утомляемость даже при лёгких нагрузках. Нарушения памяти и концентрации связаны с ухудшением кровоснабжения мозга. При фибрилляции предсердий риск таких нарушений растет на 39%, сказал доктор.

Он отметил, что головокружение и предобмороки могут и вовсе быть единственным сигналом опасности. Изменения пульса — слишком медленный, учащённый или нерегулярный — тоже требуют обследования. Даже в том случае, если боли никакой нет.

Резкие колебания веса и аппетита тоже недобрый знак, ведь потеря массы тела ведет к кахексии, а её набор — к задержке жидкости и сердечной недостаточности, предупредил специалист.