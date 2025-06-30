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30 июня, 14:38

«Мы реагируем»: Врач рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на сердце

Кардиолог Кондрахин: Низкое атмосферное давление влияет на сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shisu_ka

Низкое атмосферное давление может оказать пагубное воздействие на здоровье человека. Как отметил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, влиянию подвержены те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

В Москве 30 июня установили новый рекорд низкого атмосферного давления — всего 728,3 миллиметра ртутного столба. Такие показатели, по словам эксперта, могут привести к депрессии и стрессу. Они в свою очередь провоцируют возникновение повышенного давления, учащенного сердцебиения и дискомфорта.

«Мы реагируем. Ну как же: лето и 14 °C? Одевать опять куртку, валенки и т.д. Не сходится картинка», — ответил он «Постнюьс».

Врач порекомендовал в период похолодания гулять на свежем воздухе и «не зацикливаться», не думать о том, «как же плохо». Для того нужно переключаться на другие вещи, занимать себя различными видами деятельности. Он уверен, что отсутствие тепла не должно влиять на самочувствие человека, ведь сейчас лето, а солнце скоро будет.

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Ранее врач-эксперт рассказала Life.ru, что при снижении атмосферного давления следует отказаться от алкоголя и кофе, поскольку эти напитки провоцируют обезвоживание. Гораздо полезнее употреблять отвары трав, несладкие морсы и компоты, простую и минеральную воду. В рацион лучше добавить овощи, злаки, бананы, орехи: в них много магния и калия, которые помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы.

Юлия Сафиулина
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