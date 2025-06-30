«Мы реагируем»: Врач рассказал, как низкое атмосферное давление влияет на сердце

Низкое атмосферное давление может оказать пагубное воздействие на здоровье человека. Как отметил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, влиянию подвержены те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

В Москве 30 июня установили новый рекорд низкого атмосферного давления — всего 728,3 миллиметра ртутного столба. Такие показатели, по словам эксперта, могут привести к депрессии и стрессу. Они в свою очередь провоцируют возникновение повышенного давления, учащенного сердцебиения и дискомфорта.

«Мы реагируем. Ну как же: лето и 14 °C? Одевать опять куртку, валенки и т.д. Не сходится картинка», — ответил он «Постнюьс».

Врач порекомендовал в период похолодания гулять на свежем воздухе и «не зацикливаться», не думать о том, «как же плохо». Для того нужно переключаться на другие вещи, занимать себя различными видами деятельности. Он уверен, что отсутствие тепла не должно влиять на самочувствие человека, ведь сейчас лето, а солнце скоро будет.