Обостряются проблемы: Врачи бьют тревогу из-за опасных последствий ношения капроновых колготок
SHOT ПРОВЕРКА: Ношение капроновых колгот деформируют стопы и обостряют варикоз
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Капроновые колготки, вопреки своей популярности, могут представлять угрозу для здоровья. Длительное ношение этих изделий не рекомендуется, оптимальное время – не более 3-4 часов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Причиной такого короткого срока ношения стал утягивающий эффект, нарушающий нормальное кровообращение. Особенно опасно регулярное использование слишком тесных и некачественных колготок, особенно в сочетании с существующими заболеваниями. Это может спровоцировать обострение тромбоза и варикоза.
Врачи советуют выбирать компрессионные чулки. Именно они оказывают правильное, дозированное давление, что полезно для сосудов.
Ещё один опасный сценарий – сочетание капроновых колготок с узкой обувью на каблуке и многочасовым пребыванием на ногах. Это может привести к деформации стоп и ногтей. Кроме того, синтетические материалы создают «парниковый эффект», благоприятный для развития грибковых инфекций и бактерий.
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