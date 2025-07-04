Обостряются проблемы: Врачи бьют тревогу из-за опасных последствий ношения капроновых колготок

Капроновые колготки, вопреки своей популярности, могут представлять угрозу для здоровья. Длительное ношение этих изделий не рекомендуется, оптимальное время – не более 3-4 часов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Причиной такого короткого срока ношения стал утягивающий эффект, нарушающий нормальное кровообращение. Особенно опасно регулярное использование слишком тесных и некачественных колготок, особенно в сочетании с существующими заболеваниями. Это может спровоцировать обострение тромбоза и варикоза.

Врачи советуют выбирать компрессионные чулки. Именно они оказывают правильное, дозированное давление, что полезно для сосудов.

Ещё один опасный сценарий – сочетание капроновых колготок с узкой обувью на каблуке и многочасовым пребыванием на ногах. Это может привести к деформации стоп и ногтей. Кроме того, синтетические материалы создают «парниковый эффект», благоприятный для развития грибковых инфекций и бактерий.