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4 июля, 09:59

Обостряются проблемы: Врачи бьют тревогу из-за опасных последствий ношения капроновых колготок

SHOT ПРОВЕРКА: Ношение капроновых колгот деформируют стопы и обостряют варикоз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Smagin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Smagin

Капроновые колготки, вопреки своей популярности, могут представлять угрозу для здоровья. Длительное ношение этих изделий не рекомендуется, оптимальное время – не более 3-4 часов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Причиной такого короткого срока ношения стал утягивающий эффект, нарушающий нормальное кровообращение. Особенно опасно регулярное использование слишком тесных и некачественных колготок, особенно в сочетании с существующими заболеваниями. Это может спровоцировать обострение тромбоза и варикоза.

Врачи советуют выбирать компрессионные чулки. Именно они оказывают правильное, дозированное давление, что полезно для сосудов.

Ещё один опасный сценарий – сочетание капроновых колготок с узкой обувью на каблуке и многочасовым пребыванием на ногах. Это может привести к деформации стоп и ногтей. Кроме того, синтетические материалы создают «парниковый эффект», благоприятный для развития грибковых инфекций и бактерий.

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Наталья Афонина
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