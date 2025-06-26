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26 июня, 11:21

Облысение и больное сердце: Россиянка посадила здоровье из-за увеличения груди

SHOT ПРОВЕРКА: Россиянка чуть не облысела из-за имплантов в груди

У россиянки после увеличения груди начались серьёзные проблемы со здоровьем — выпали волосы, появились нарушения в работе щитовидной железы и сердца. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянка посадила здоровье из-за операции по увеличению груди. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Россиянка посадила здоровье из-за операции по увеличению груди. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

После операции по увеличению груди у Юлии (имя изменено) развилась сильная аллергическая реакция. Сначала ей установили анатомические импланты объёмом 220 мл, а позже заменили их на круглые — 475 мл. Первым симптомом стал отёк Квинке, но ни врачи, ни сама девушка долгое время не могли определить причину ухудшения состояния. Юлии приходилось постоянно принимать антигистаминные препараты.

Со временем у неё появились сильные головные боли, ухудшилось зрение, а затем начались более серьёзные проблемы: выпало около половины волос, развился гидроперикард — скопление жидкости вокруг сердца. Также нарушилась работа щитовидной железы.

Лишь спустя несколько лет Юлия решилась удалить импланты. Сейчас её здоровье постепенно восстанавливается, и, по её словам, самочувствие значительно улучшилось.

Пластический хирург рассказал, в каких случаях импланты в груди могут быть смертельно опасны
Пластический хирург рассказал, в каких случаях импланты в груди могут быть смертельно опасны

А ранее Life.ru сообщал, что из-за имплантов блогерше и бывшей жене футболиста Александра Кержакова Милане Тюльпановой потребовалась экстренная госпитализация. Во время съёмок реалити-шоу она пожаловалась на острую боль в бёдрах. Оперативно прибывшие медики предположили, что дискомфорт мог быть вызван повреждением импланта.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MarcinK3333

Александра Мышляева
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