Облысение и больное сердце: Россиянка посадила здоровье из-за увеличения груди

У россиянки после увеличения груди начались серьёзные проблемы со здоровьем — выпали волосы, появились нарушения в работе щитовидной железы и сердца. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянка посадила здоровье из-за операции по увеличению груди. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

После операции по увеличению груди у Юлии (имя изменено) развилась сильная аллергическая реакция. Сначала ей установили анатомические импланты объёмом 220 мл, а позже заменили их на круглые — 475 мл. Первым симптомом стал отёк Квинке, но ни врачи, ни сама девушка долгое время не могли определить причину ухудшения состояния. Юлии приходилось постоянно принимать антигистаминные препараты.

Со временем у неё появились сильные головные боли, ухудшилось зрение, а затем начались более серьёзные проблемы: выпало около половины волос, развился гидроперикард — скопление жидкости вокруг сердца. Также нарушилась работа щитовидной железы.

Лишь спустя несколько лет Юлия решилась удалить импланты. Сейчас её здоровье постепенно восстанавливается, и, по её словам, самочувствие значительно улучшилось.