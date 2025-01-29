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Регион
29 января, 09:29

Милану Тюльпанову экстренно госпитализировали со съёмок из-за лопнувшего импланта

Блогершу Тюльпанову увезли в больницу со съёмок из-за повреждённого импланта

Милана Тюльпанова. Обложка © VK / Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова. Обложка © VK / Милана Тюльпанова

Блогерше и бывшей жене футболиста Александра Кержакова Милане Тюльпановой потребовалась экстренная госпитализация во время съёмок шоу «Выживалити». У неё повредились импланты, сообщает портал «Страсти» со ссылкой на источник из телевизионного проекта.

Во время прохождения одного из этапов реалити-шоу Милане стало плохо. Она ощутила боль в районе бёдер, поэтому на помощь ей бросились врачи. Они заподозрили, что у женщины начался воспалительный процесс, поэтому было принято решение о госпитализации.

В клинике стало понятно, что боль вызвал повреждённый имплант. Ситуация была не из простых, поэтому медики предложили прооперировать её, предупреждая о риске развития сепсиса. Тюльпанова отвергла предложение, сделав выбор в пользу лечения без хирургического вмешательства.

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Владимир Озеров
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