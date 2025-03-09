Пластический хирург рассказал, в каких случаях импланты в груди могут быть смертельно опасны

Увеличение груди является одной из наиболее популярных процедур в эстетической хирургии. Пластический хирург сети клиник «Семейная» Никита Молотков объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», когда импланты следует удалить, чтобы не нарваться на серьёзные проблемы со здоровьем.

Причины, по которым женщины решают удалить грудные импланты, можно условно разделить на две категории: немедицинские и медицинские. К немедицинским причинам относятся личные предпочтения пациентки. Например, иногда результат операции не соответствует ожиданиям, или со временем женщина теряет интерес к наличию силиконовых имплантов. Также изменения в форме груди, такие как опущение или асимметрия, которые могут возникнуть после родов, грудного вскармливания или значительных колебаний веса могут стать причиной удаления имплантов.

Медицинские причины включают послеоперационные осложнения, а также возникновение так называемой «болезни грудных имплантов». Однако стоит отметить, что это состояние не считается заболеванием и не включено в международную классификацию болезней, так как пока нет убедительных данных, подтверждающих связь симптомов с наличием грудных имплантов.