Восстанавливают эрекцию: Ученые научились печатать импланты пенисов на 3D-принтере
NBE: Учёные напечатали имплант пениса, способный восстановить эрекцию
Учёные из Южно-Китайского технологического университета создали первый в мире имплантат полового члена, напечатанный на 3D-принтере. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).
Имплантат имитирует часть полового члена, более известную как пещеристое тело. Его длина составляет всего 2,46 дюйма (62,5 мм). Функциональность разработки проверили на кроликах и свиньях, получив положительные результаты. Отмечается, что у свиней с имплантом фиксировалась эректильная функция, а также повышались показатели фертильности.
Испытания на людях в данный момент ещё не проводились, но учёные надеются, что их изобретение получит распространение в будущем.
«Наши результаты подтверждают необходимость дальнейшей разработки функциональных органов с большим количеством кровеносных сосудов, напечатанных на 3D-принтере, для трансплантации», — заявила группа.
А ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году учёные смогут впервые напечатать полностью функциональное человеческое сердце с помощью 3D-биопечати. Эта технология позволяет создавать органы, адаптированные под ДНК конкретного пациента, что помогает смягчить глобальный дефицит донорских органов.
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