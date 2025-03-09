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9 марта, 10:37

Восстанавливают эрекцию: Ученые научились печатать импланты пенисов на 3D-принтере

NBE: Учёные напечатали имплант пениса, способный восстановить эрекцию

Учёные из Южно-Китайского технологического университета создали первый в мире имплантат полового члена, напечатанный на 3D-принтере. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Имплантат имитирует часть полового члена, более известную как пещеристое тело. Его длина составляет всего 2,46 дюйма (62,5 мм). Функциональность разработки проверили на кроликах и свиньях, получив положительные результаты. Отмечается, что у свиней с имплантом фиксировалась эректильная функция, а также повышались показатели фертильности.

Испытания на людях в данный момент ещё не проводились, но учёные надеются, что их изобретение получит распространение в будущем.

«Наши результаты подтверждают необходимость дальнейшей разработки функциональных органов с большим количеством кровеносных сосудов, напечатанных на 3D-принтере, для трансплантации», — заявила группа.

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А ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году учёные смогут впервые напечатать полностью функциональное человеческое сердце с помощью 3D-биопечати. Эта технология позволяет создавать органы, адаптированные под ДНК конкретного пациента, что помогает смягчить глобальный дефицит донорских органов.

Обложка ©

Freepik / freepic.diller

Мария Любицкая
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