Восстанавливают эрекцию: Ученые научились печатать импланты пенисов на 3D-принтере

Учёные из Южно-Китайского технологического университета создали первый в мире имплантат полового члена, напечатанный на 3D-принтере. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Имплантат имитирует часть полового члена, более известную как пещеристое тело. Его длина составляет всего 2,46 дюйма (62,5 мм). Функциональность разработки проверили на кроликах и свиньях, получив положительные результаты. Отмечается, что у свиней с имплантом фиксировалась эректильная функция, а также повышались показатели фертильности.

Испытания на людях в данный момент ещё не проводились, но учёные надеются, что их изобретение получит распространение в будущем.

«Наши результаты подтверждают необходимость дальнейшей разработки функциональных органов с большим количеством кровеносных сосудов, напечатанных на 3D-принтере, для трансплантации», — заявила группа.