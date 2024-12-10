Блогерша поделилась лайфхаком, как предотвратить сползание колготок

С наступлением холодов всё чаще женщины выбирают колготки как часть своего повседневного гардероба. Однако многие сталкиваются с проблемой сползания капроновых изделий. Известная зарубежная блогерша Холли Моррис предложила простой, но эффективный способ решения проблемы, который может стать настоящим спасением.

Ролик с советом был опубликован на странице модной платформы Silk Fred в Instagram*. В начале видео девушка появляется в кадре в чёрной кофте, украшенной пайетками и бантом, серебристой мини-юбке и со спущенными колготками. После Моррис достаёт трусы с высокой посадкой и надевает их поверх колготок.

Большое количество подписчиков лайфхак из видео не удивил. В комментариях девушки отмечали, что ранее слышали о таком способе носить колготки от своих бабушек, а пользователи постарше подтвердили, что и сами применяли этот совет на практике.

Не менее интересный способ подтянуть тонкие колготки и не порвать их предложила блогерша Ханна Хармелин на своей странице в TikTok. Она рассказала, что в детстве её мать делилась с ней модными секретами, одним из которых было правильное подтягивание колготок. Для этого Хармелин советует сначала намочить руки водой. Мокрые ладони прилипают к материалу, позволяя натянуть капронки, не повреждая их ногтями. Пользователи сети были удивлены простотой и эффективностью этого метода, делясь своими впечатлениями в комментариях.

Ранее Life.ru собрал несколько советов о том, как эффектно носить колготки. В этих простых лайфхаках рассказывается, как правильно выбирать этот предмет гардероба, сочетать его с одеждой и как сделать образ ярче с помощью цветных вариантов, не создавая при этом деревенский стиль.