«Вставляют маску, усыпляют и вытаскивают»: В Петербурге врачи спасают детей от аденоидов

«Вставляют маску, усыпляют и вытаскивают аденоиды», — так схему лечения понимает четырёхлетняя Настя, пациентка консультативно-диагностического центра СПбГПМУ. Устами младенца глаголет истина, на практике процесс выглядит не таким уж и сложным.

Врачи СПбГПМУ рассказали, как помогают пациентам, страдающим от аденоидов. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

После проведения необходимых анализов и консультаций узконаправленных специалистов назначается операция по ОМС, которая длится от 20 до 40 минут. Медики используют лазер, хирургические инструменты или всё вместе, если ситуация сложная. Пациент получает общий наркоз. Обычно оперируют в возрасте 3-6 лет. Но иногда аденоиды настолько угрожают здоровью, что на операционный стол приходится ложиться и в 18.

«Аденоиды как будто приклеены к задней стенке носоглотки. И мы заводим туда специальный инструментарий, и отделяем глоточную миндалину от мягких тканей», — объяснила врач-отоларинголог, заведующая хирургическим отделением консультативно-диагностического центра СПбГПМУ Надежда Медведева в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».