В Санкт-Петербурге провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Американская девочка Луна Феннер, вновь прибывшая в Санкт-Петербург для лечения, успешно перенесла вторую операцию продолжительностью свыше шести часов. Об этом РИА «Новости» рассказала её лечащий врач Ольга Филиппова. Девочку прозвали «девочкой-бэтменом» из-за крупного врождённого родимого пятна на лице.

Как сообщила медик, операция оказалась более продолжительной, чем планировалось, но при этом удалось выполнить гораздо больше задач. Полностью удалены участки родимого пятна вместе с рубцовыми изменениями. Теперь осталось провести коррекцию в области носовых крыльев и верхнего века.