Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 22:14

В Санкт-Петербурге провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Американке Луне Феннер провели шестичасовую операцию на лице в Санкт-Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Американская девочка Луна Феннер, вновь прибывшая в Санкт-Петербург для лечения, успешно перенесла вторую операцию продолжительностью свыше шести часов. Об этом РИА «Новости» рассказала её лечащий врач Ольга Филиппова. Девочку прозвали «девочкой-бэтменом» из-за крупного врождённого родимого пятна на лице.

Как сообщила медик, операция оказалась более продолжительной, чем планировалось, но при этом удалось выполнить гораздо больше задач. Полностью удалены участки родимого пятна вместе с рубцовыми изменениями. Теперь осталось провести коррекцию в области носовых крыльев и верхнего века.

Врач подчеркнула, что состояние Луны стабильное и удовлетворительное. Швы планируют снять примерно через четырнадцать дней, после чего пациентку ожидают ещё два этапа терапевтических мероприятий.

«Мне грустно, чувства взяли вверх»: Британской певице Джесси Джей удалили грудь
«Мне грустно, чувства взяли вверх»: Британской певице Джесси Джей удалили грудь

Напомним, ранее Луна Феннер прибыла в Россию, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга. Врач девочки сообщила, что Феннер успешно перенесла первую операцию, которая длилась четыре часа. 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дети
  • США
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar