Девочка с «маской Бэтмена» вновь прибыла в Россию для продолжения лечения
Луна Феннер прибыла в Петербург. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Юная жительница США Луна Феннер, известная как девочка с «маской Бэтмена» из-за редкого кожного заболевания, вернулась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник города. Семья добиралась до России около суток с пересадкой в Турции.
Мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что её дочка счастлива вновь посетить Северную столицу. Курс продлится 2,5 месяца.
«Она очень ждёт этой операции, она хочет уже поскорее это всё закончить, закончить другие части лица, думаю, <...> она счастлива», — приводит слова мамы девочки газета «Известия».
Кэрол Феннер призналась, что когда-то семья опасалась возвращаться в Россию на фоне вооружённого конфликта. Однако сейчас гости из США чувствую себя в Петербурге в большей безопасности, чем на родине.
Российские хирурги взялись за лечение американской девочки ещё в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям малышки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в городе на Неве.