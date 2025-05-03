Девочка с «маской Бэтмена» вновь прибыла в Россию для продолжения лечения

Юная жительница США Луна Феннер, известная как девочка с «маской Бэтмена» из-за редкого кожного заболевания, вернулась в Санкт-Петербург, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник города. Семья добиралась до России около суток с пересадкой в Турции.

Мама девочки Кэрол Феннер рассказала, что её дочка счастлива вновь посетить Северную столицу. Курс продлится 2,5 месяца.

«Она очень ждёт этой операции, она хочет уже поскорее это всё закончить, закончить другие части лица, думаю, <...> она счастлива», — приводит слова мамы девочки газета «Известия».