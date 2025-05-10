Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 04:35

Волновалась только мама: Девочка с «маской Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию

Девочку с «маской Бэтмена» успешно прооперировали в Санкт-Петербурге

Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope

Юная жительница США Луна Феннер с родимым пятном на лице в виде «маски Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию в Санкт-Петербурге. Ребёнка оперировали целых четыре часа, но она, в отличие от мамы, почти не волновалась.

Лечащий врач девочки, руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии и лечения гигантских невусов Ольга Филиппова рассказала kp.ru, как прошла операция. Она подчеркнула, что Луна будет чувствовать себя хорошо, потому что работа медиков прошла в штатном режиме.

«Были некоторые технические сложности в лобной части, потому что там много рубцов и надо работать очень аккуратно. Но мы выполнили всё, что запланировали», — отметила доктор медицинских наук.

В частности, 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера. В течение полутора-двух месяцев их будут «подкачивать» физраствором, чтобы они расширялись и растягивали кожу, которая нужна для пластической операции.

Девочка с «маской Бэтмена» вновь прибыла в Россию для продолжения лечения
Девочка с «маской Бэтмена» вновь прибыла в Россию для продолжения лечения

Напомним, российские хирурги взялись за лечение Луны Феннер в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям девочки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в Петербурге.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar