Волновалась только мама: Девочка с «маской Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию

Юная жительница США Луна Феннер с родимым пятном на лице в виде «маски Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию в Санкт-Петербурге. Ребёнка оперировали целых четыре часа, но она, в отличие от мамы, почти не волновалась.

Лечащий врач девочки, руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии и лечения гигантских невусов Ольга Филиппова рассказала kp.ru, как прошла операция. Она подчеркнула, что Луна будет чувствовать себя хорошо, потому что работа медиков прошла в штатном режиме.

«Были некоторые технические сложности в лобной части, потому что там много рубцов и надо работать очень аккуратно. Но мы выполнили всё, что запланировали», — отметила доктор медицинских наук.

В частности, 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера. В течение полутора-двух месяцев их будут «подкачивать» физраствором, чтобы они расширялись и растягивали кожу, которая нужна для пластической операции.