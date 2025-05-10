Волновалась только мама: Девочка с «маской Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию
Девочку с «маской Бэтмена» успешно прооперировали в Санкт-Петербурге
Луна Феннер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luna.love.hope
Юная жительница США Луна Феннер с родимым пятном на лице в виде «маски Бэтмена» успешно перенесла очередную операцию в Санкт-Петербурге. Ребёнка оперировали целых четыре часа, но она, в отличие от мамы, почти не волновалась.
Лечащий врач девочки, руководитель отделения пластической и реконструктивной хирургии и лечения гигантских невусов Ольга Филиппова рассказала kp.ru, как прошла операция. Она подчеркнула, что Луна будет чувствовать себя хорошо, потому что работа медиков прошла в штатном режиме.
«Были некоторые технические сложности в лобной части, потому что там много рубцов и надо работать очень аккуратно. Но мы выполнили всё, что запланировали», — отметила доктор медицинских наук.
В частности, 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера. В течение полутора-двух месяцев их будут «подкачивать» физраствором, чтобы они расширялись и растягивали кожу, которая нужна для пластической операции.
Напомним, российские хирурги взялись за лечение Луны Феннер в сентябре 2019 года. Заокеанские врачи предлагали родителям девочки 80 операций за огромные деньги, но помощь неожиданно пришла с Кубани. Удалять гигантский невус начал краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Далее семья продолжила процедуры в Петербурге.