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7 июля, 15:44

Гигантский угорь залез в живот мужчины и прогрыз стенку кишечника

Says: В Китае врачи удалили из брюшной полости мужчины 30-сантиметрового угря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SaiArLawKa2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SaiArLawKa2

В Китае 33-летний мужчина обратился за медпомощью с болью в животе, бледностью и обильным потоотделением. На КТ врачи обнаружили в его брюшной полости живого угря. Причём не маленького — около 30 сантиметров. Об этом сообщило издание Says.

30-сантиметровый угорь, которого удалили из брюшной полости китайца. Обложка © Х / Rod Ryan Show

30-сантиметровый угорь, которого удалили из брюшной полости китайца. Обложка © Х / Rod Ryan Show

Как выяснилось позже, угорь каким-то образом проник в тело и успел прогрызть стенку кишечника, после чего переполз в брюшную полость. Медики провели срочную операцию: достали тварь, зашили пробитое место и тщательно промыли внутренние органы пациента, чтобы избежать заражения. Мужчине повезло — вовремя обратился.

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Подобные ужасающие находки не редкость для врачей: так, в Мексике медики извлекли из семилетнего мальчика сразу 142 паразита длиной до 27 сантиметров. Ребёнок поступил в больницу с жалобами на острую боль и рвоту — при обследовании выяснилось, что его тело буквально кишит гельминтами. Врачи экстренно провели операцию и удалили всех «постояльцев».

Милена Скрипальщикова
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