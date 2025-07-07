Гигантский угорь залез в живот мужчины и прогрыз стенку кишечника
Says: В Китае врачи удалили из брюшной полости мужчины 30-сантиметрового угря
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В Китае 33-летний мужчина обратился за медпомощью с болью в животе, бледностью и обильным потоотделением. На КТ врачи обнаружили в его брюшной полости живого угря. Причём не маленького — около 30 сантиметров. Об этом сообщило издание Says.
30-сантиметровый угорь, которого удалили из брюшной полости китайца. Обложка © Х / Rod Ryan Show
Как выяснилось позже, угорь каким-то образом проник в тело и успел прогрызть стенку кишечника, после чего переполз в брюшную полость. Медики провели срочную операцию: достали тварь, зашили пробитое место и тщательно промыли внутренние органы пациента, чтобы избежать заражения. Мужчине повезло — вовремя обратился.
Подобные ужасающие находки не редкость для врачей: так, в Мексике медики извлекли из семилетнего мальчика сразу 142 паразита длиной до 27 сантиметров. Ребёнок поступил в больницу с жалобами на острую боль и рвоту — при обследовании выяснилось, что его тело буквально кишит гельминтами. Врачи экстренно провели операцию и удалили всех «постояльцев».