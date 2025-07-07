Гигантский угорь залез в живот мужчины и прогрыз стенку кишечника

В Китае 33-летний мужчина обратился за медпомощью с болью в животе, бледностью и обильным потоотделением. На КТ врачи обнаружили в его брюшной полости живого угря. Причём не маленького — около 30 сантиметров. Об этом сообщило издание Says.

30-сантиметровый угорь, которого удалили из брюшной полости китайца. Обложка © Х / Rod Ryan Show

Как выяснилось позже, угорь каким-то образом проник в тело и успел прогрызть стенку кишечника, после чего переполз в брюшную полость. Медики провели срочную операцию: достали тварь, зашили пробитое место и тщательно промыли внутренние органы пациента, чтобы избежать заражения. Мужчине повезло — вовремя обратился.