Куда пожаловаться на врачей в 2025 году — схема обращения в Минздрав и Росздравнадзор Life.ru рассказывает, как правильно составить жалобу в Минздрав или Росздравнадзор, чтобы она была рассмотрена эффективно и в кратчайшие сроки. 7 июля, 06:01 Жалобу на врача можно направить в Минздрав или Росздравнадзор. Коллаж © Life.ru. Обложка © АГН «Москва» / Кирилл Зыков, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Если в поликлинике или больнице вам отказали в помощи, поставили ошибочный диагноз, проявили халатность или нарушили права пациента — не стоит оставлять это без внимания. Один из действенных способов добиться справедливости — направить официальную жалобу в Министерство здравоохранения или в Росздравнадзор. Но как правильно оформить такое обращение, чтобы его не проигнорировали и действительно приняли меры? В этой статье мы разберём, куда именно жаловаться, как составить обращение и какие меры могут быть приняты по итогам проверки.

Основные причины жалоб на врачей

1. Некачественная медицинская помощь

Это одна из самых распространённых причин обращений. Пациенты жалуются на неправильно поставленные диагнозы, неэффективное лечение, осложнения после операций или процедур. Например, человеку с инфарктом могли диагностировать гастрит, в результате чего было упущено драгоценное время. В других случаях пациенту назначают препараты, на которые у него аллергия, несмотря на соответствующие записи в карточке.

2. Отказ в оказании медицинской помощи

По закону, в экстренных ситуациях помощь должна оказываться незамедлительно и бесплатно. Однако бывают случаи, когда пациента отсылают в другую больницу, требуют документы или предлагают «подождать врача», несмотря на срочность. Пример: скорая помощь отказывается выезжать к пациенту с высокой температурой и затруднённым дыханием, ссылаясь на нехватку машин или медицинских показаний.

3. Нарушение прав пациента

К правам пациента относятся право на информированное согласие, соблюдение врачебной тайны, получение информации о диагнозе и методах лечения. Жалобы возникают, если пациенту отказывают в ознакомлении с медкартой, не объясняют назначенные процедуры или рассказывают о состоянии здоровья третьим лицам без разрешения. Например, диагноз пациента может быть озвучен в коридоре при посторонних, что уже считается нарушением тайны.

4. Грубость и неэтичное поведение

Врач обязан соблюдать профессиональную этику и уважительное отношение к пациенту. Однако пациенты часто сталкиваются с хамством, пренебрежением или откровенным вымогательством. Типичная ситуация — врач отчитывает пациента за «позднее обращение», отказывается объяснять суть диагноза или предлагает ускорить обследование за деньги, хотя услуга входит в ОМС.

5. Проблемы с обеспечением лекарствами

Пациенты жалуются на отсутствие жизненно необходимых препаратов в стационаре, завышенные цены в аптеках при поликлиниках или отказ в предоставлении бесплатных лекарств по рецептам. Например, онкобольному отказывают в выдаче обезболивающих, положенных по льготе, под предлогом «отсутствия на складе», хотя обязанность обеспечивать препаратом возложена на учреждение.

6. Коррупция и финансовые нарушения

Иногда за лечение, которое должно быть бесплатным по ОМС, с пациентов требуют деньги — за операции, палаты, расходные материалы. Также встречаются случаи приписок (фиктивных посещений и процедур) для получения финансирования. Пример: пациенту предлагают «доплатить» за постановку в очередь на МРТ, мотивируя это «перегрузкой системы» и «срочностью».

Подать жалобу на врача можно из-за грубости, требования денег, отсутствия лекарственного обеспечения. Фото © РИА «Новости» / Сергей Мирный

Куда подать жалобу

Росздравнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)

Росздравнадзор — это ключевая федеральная служба, контролирующая качество и безопасность медицинской помощи, соблюдение стандартов лечения, работу аптек и медицинских учреждений. Именно сюда чаще всего направляют жалобы на системные или грубые нарушения: оказание некачественной помощи, нелегальную деятельность клиник, ошибки, повлёкшие тяжёлые последствия.

Пример: пациенту в частной клинике провели операцию без лицензии на данный вид деятельности, что привело к осложнениям. Или: в больнице нарушены санитарные нормы, и несколько пациентов заразились внутрибольничной инфекцией.

Подать жалобу можно онлайн через форму на официальном сайте, по почте или лично в территориальное отделение.

Минздрав России (Министерство здравоохранения РФ)

Минздрав — это федеральный орган, отвечающий за государственную политику в сфере здравоохранения. Несмотря на то что он не рассматривает каждую жалобу напрямую, обращения сюда автоматически перенаправляются в подведомственные структуры, чаще всего — в Росздравнадзор или региональные минздравы.

Обращаться в Минздрав стоит, если вы хотите зафиксировать проблему на более высоком уровне, особенно если не получили реакции от больницы или регионального органа.

Пример: пациент неоднократно жалуется на халатность врачей в районной больнице, но региональный Минздрав отписывается формально. Тогда целесообразно направить жалобу в центральный Минздрав РФ.

Жалобы принимаются через Общественную приёмную на сайте министерства, а также по почте.

Имеет смысл отправить обращение в Минздрав, если проблема не решилась на нижестоящем уровне. Фото © РИА «Новости» / Мария Девахина

Региональный Минздрав (Министерство здравоохранения субъекта РФ)

Если нарушение произошло в конкретном регионе, разумно сначала обратиться в местное управление здравоохранения. Они чаще взаимодействуют с подведомственными больницами и могут оперативно провести проверку.

Пример: в поликлинике Нижнего Новгорода врачу «не хватило времени» на приём, и пациент не получил назначений. Такие жалобы рациональнее сначала подать в Минздрав Нижегородской области.

Найти контакты регионального министерства можно на официальном сайте администрации вашего субъекта РФ.

Главврач медицинского учреждения

Это первая инстанция, к которой стоит обратиться при конкретных конфликтах в больнице или поликлинике. Главврач отвечает за работу персонала, условия в учреждении, порядок оказания помощи.

Пример: пациенту нагрубила медсестра, не захотели выдать направление, заставили купить шприцы или отказались принимать жалобу. Эти случаи чаще решаются на уровне главврача.

Жалобу можно подать лично через регистратуру, направить по e-mail или оставить через официальный сайт учреждения. Часто учреждения имеют приёмные часы для граждан.

Жалобу на сотрудника поликлиники можно подать через регистратуру. Фото © РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Страховая медицинская организация (при полисе ОМС)

Если вы получаете медицинскую помощь по полису ОМС, ваша страховая компания обязана защищать ваши права пациента. Она может провести проверку, инициировать возврат средств, потребовать от клиники устранения нарушений.

Пример: пациенту по ОМС отказали в бесплатной операции или предложили оплатить то, что должно входить в страховку.

Контакты вашей страховой указаны на обратной стороне полиса. Можно также обратиться через единый портал ОМС.

Прокуратура

Если действия медицинского персонала нарушают ваши права как гражданина, например отказ в помощи привёл к серьёзным последствиям или вы столкнулись с коррупцией, можно подать заявление в прокуратуру.

Пример: в роддоме требуют «в благодарность» оплатить палату, иначе угрожают «неприятностями». Или врач отказался принять ребёнка без справки в экстренном случае.

Прокуратура принимает жалобы в письменной форме, через интернет-приёмную и лично в приёмных.

Суд

Если вы пострадали из-за действий врача — физически, морально или материально — и хотите получить компенсацию, путь через суд может стать единственным эффективным способом.

Пример: после ошибочной операции пациент получил инвалидность и требует компенсацию за вред здоровью, а также моральный ущерб.

Для этого понадобится заключение эксперта, доказательства и юридическая поддержка. Начать можно с подачи иска в районный суд по месту жительства.

Как составить жалобу

Прежде чем приступить к оформлению, учтите основные принципы:

Будьте конкретны. Описывайте ситуацию по делу: кто, когда, где, что произошло. Сохраняйте вежливый тон, избегайте эмоциональных выплесков — документ будет привлекать внимание только при объективности. Документируйте всё: дата, результат, ваши действия и ответы, которые вы уже получили. Обоснуйте правовую позицию — упоминание законов и норм повышает шансы на результат. Чётко сформулируйте просьбу: чего вы хотите — проверку, устранение причин, компенсацию? Это ускоряет рассмотрение.

Жалобу в Минздрав можно отправить через сайт или почтой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Branislav Nenin

1. При обращении в Минздрав и региональный Минздрав

Жалоба в Минздрав направляется через официальный сайт в разделе «Общественная приёмная», почтой или лично. Структура соответствует общим рекомендациям ФЗ № 59‑ФЗ. Начните с короткого вступления — почему обращаетесь именно сюда и какие предыдущие шаги предприняли. Укажите:

Название органа: «Министерство здравоохранения Российской Федерации» или региональное отделение.

Ваши данные: ФИО, адрес, телефон, email. Это важно, поскольку анонимные обращения не рассматриваются.

Подробное изложение фактов: когда и где вы обращались за помощью, кто принимал участие и каковы последствия. Скопируйте ключевые детали, включая даты и контактные данные медработников.

Правовая аргументация: ссылайтесь на конкретные статьи закона «Об основах охраны здоровья граждан» или ФЗ № 323‑ФЗ.

Чётко сформулированные требования с использованием фразы «Прошу…»: например, провести проверку по данному факту, привлечь к дисциплинарной ответственности, предоставить ответы мне в письменном виде.

Перечень приложений: выписки, медкарта, копии документов, фотографии, записи разговоров — всё, что подтверждает ваши слова.

выписки, медкарта, копии документов, фотографии, записи разговоров — всё, что подтверждает ваши слова. Подпись и дата (для почты и личной подачи).

Обычно срок рассмотрения — до 30 календарных дней, по результату обязаны направить письменный ответ.

2. При обращении в Росздравнадзор

Росздравнадзор принимает жалобы в свободной письменной форме, но для успеха важно следовать структуре:

1. Шапка:

От кого: ваши ФИО, адрес, телефон, email.

Кому: указать территориальное подразделение Росздравнадзора.

2. Название документа: «Жалоба».

3. Фактическая часть:

Чёткое описание ситуации: дата, место, кто участвовал.

Медицинское учреждение (название, адрес), ФИО врача, его должность.

Что было сделано неправильно и каковы последствия.

Указать, обращались ли вы ранее, например, к главному врачу и каков был ответ.

4. Правовые основания:

Например: «Нарушены права, гарантированные ст. 19, подп. 10 закона № 323‑ФЗ» или Программа государственных гарантий.

Прошение (раздел «Прошу»):

Привести пункты: провести проверку, выдать предписание, привлечь к ответственности.

6. Список приложений:

Перечислите все документы и их копии (медкарта, скрины, фото, чеки).

7. Дата и подпись

Росздравнадзор рассматривает такие жалобы в течение 30 календарных дней, возможен запрос на уточнение фактов или документов.

3. Жалоба главному врачу

Если проблема локальна — начните с главврача медицинского учреждения:

Узнайте контактные данные и приёмные часы главного врача (на сайте клиники или по телефону регистратора).

Жалоба может быть подана лично в письме, отправлена по электронной почте или через форму на сайте.

Структура такая же, как в федеральные органы, но без ссылок на ФЗ. Чётко изложите суть: кто, когда, что произошло; как это отразилось на вашем здоровье; что вы хотите — например, провести внутреннее расследование, получить официальные извинения или письменный ответ.

Укажите, что вы можете обращаться дальше, если реакция отсутствует. Это поможет ускорить рассмотрение.

Главный врач — первая инстанция, куда можно подать жалобу на медработника. Фото © РИА «Новости» / Владимир Астапкович

Дополнительные советы

Храните копию жалобы и подтверждение отправки/доставки.

Ознакомьтесь с регламентом того органа, куда отправляете, чтобы не пропустить сроки подачи.

Повторно обращайтесь или переходите на следующий уровень (например, от главврача к региональному Минздраву), если ответ вас не устраивает.

Если речь идёт о вреде здоровью, обязательно приложите заключение независимого эксперта — без него будет сложнее взыскать компенсацию или получить юридическую оценку.

Какие меры могут принять

1. Дисциплинарные меры

Если по итогам проверки выяснится, что врач действительно допустил нарушение, например нагрубил, отказал в помощи без оснований или неверно оформил документацию, — руководство медицинского учреждения или региональный Минздрав могут применить дисциплинарные меры. К ним относятся выговор, замечание, лишение премии, отстранение от работы на время служебной проверки или даже увольнение. Например, если врач отказался принять пациента по ОМС, требуя оплату, он может быть уволен за нарушение трудовой дисциплины и стандартов оказания помощи.

2. Административная ответственность

Некоторые действия медработников подпадают под Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Так, за оказание медицинской помощи без лицензии, отказ в предоставлении бесплатных услуг по ОМС или грубые нарушения порядка работы с пациентами предусмотрены штрафы. Например, за отказ в экстренной помощи может быть наложен штраф на должностное лицо до 50 000 рублей (ст. 14.1 КоАП РФ). Также под санкции подпадают сами медицинские учреждения.

3. Лишение лицензии или приостановка деятельности

Если нарушение выявлено у целой клиники или носит системный характер, например операционная не соответствует санитарным нормам, врачи не имеют допуска, а жалобы поступают регулярно, — Росздравнадзор может выдать предписание на приостановку работы или лишить учреждение лицензии. Это крайняя мера, но она применяется, если угрозу здоровью пациентов признали серьёзной. Например, частная стоматология, проводившая операции без стерильных условий, может быть закрыта до устранения нарушений.

4. Уголовная ответственность

Если действия врача или другого медработника повлекли тяжёлые последствия: смерть пациента, причинение вреда здоровью, подделку документов, получение взятки, — они могут подпадать под Уголовный кодекс РФ. Такие дела возбуждает следствие при наличии заявления и медицинского заключения. Например, если врач допустил фатальную ошибку при анестезии, проигнорировав противопоказания и это привело к гибели пациента, дело может быть возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

5. Компенсация через суд

Если пациент пострадал физически, морально или понёс материальные убытки из-за ошибок врача, он вправе обратиться в суд с гражданским иском. Суд может обязать медучреждение или самого специалиста выплатить компенсацию за лечение, реабилитацию, моральный вред и утраченный доход. Например, после неправильно проведённой операции пациент стал инвалидом и требует компенсацию в один миллион рублей за потерю трудоспособности и моральные страдания. Такие дела требуют медицинской экспертизы и доказательств.

Полезные номера телефонов:

Росздравнадзор : 8 800 550‑99‑03 — круглосуточная бесплатная горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья.

: — круглосуточная бесплатная горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья. Минздрав: 8-800-550-99-03 — горячая линия; 8-495-627-29-44 — справочная.

Авторы Андрей Соколов