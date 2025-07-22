Школьник вдохнул пластиковый колпачок и полгода «носил» его в лёгких

В Московской области врачи спасли восьмилетнего мальчика, который полгода проходил с пластиковым колпачком в лёгких, что привело к развитию осложнений. Историей чудесного излечения с Life.ru поделились в Минздраве региона.

У мальчика в лёгких нашли инородное тело и воспаление. Фото © Предоставлено Life.ru

Ребёнок случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки полгода назад, но не стал рассказывать родителям. Спустя время у мальчика диагностировали затяжную пневмонию, еспираторные инфекции вообще не проходили. Врачи никак не могли понять причину заболевания и списывали всё на слабый иммунитет, пока школьника не доставили в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. После обследования врачи нашли у маленького пациента нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом лёгком.

Тот самый колпачок. Фото © Предоставлено Life.ru

«Мы выполнили бронхоскопию, в ходе которой обнаружили пластиковый предмет в бронхах правого лёгкого и выраженное воспаление. С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», – сказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко.

Хирурги проводили операцию в течение 30 минут, всё прошло успешно. На данный момент мальчика уже выписали, с ним всё в порядке, он вновь продолжает наслаждаться жизнью.