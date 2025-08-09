Собачники против кошатников: Названы психологические особенности хозяев

Истинный собачник может взять себе кошку, но прирождённый кошатник никогда не захочет собаку, уверена психолог Наталья Наумова. В интервью «Вечерней Москве» она объяснила, чем обусловлено такое различие в поведении любителей пушистых. Эксперт подчеркнула, что собачники считаются более активными и общительными людьми.

Они отличаются дисциплиной, любят планировать, готовы командовать и воспитывать своих питомцев, у них много энергии и есть потребность в компании. При этом собачники более агрессивны и менее сдержанны. Что касается кошатников, то в большинстве случаев они более закрытые и замкнутые, зачастую кошек заводят интроверты, которые живут в своём внутреннем мире и фантазиях.

Кроме того, у кошатников зачастую есть потребность побыть наедине с собой, им бывает лень выходить на улицу. Такие люди предпочитают лежать и мечтать в компании котика, а независимость кошек для них являются частью собственной личности. В то же время собачники ценят лёгкий контакт и преданность питомцев. Они любят активный отдых на природе в большой компании вместе с животными.