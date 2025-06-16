Лёгкая пища и много воды: Кинолог объяснил, как кормить собаку в жару

Основной принцип питания собак летом заключается в лёгкости и хорошей усвояемости пищи, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Также, по его словам, важно чаще менять воду питомцу и не заставлять его есть, если он не хочет.

«Если собака ест сухой корм — проблем быть не должно. <...> А вот питомец, который приучен к натуральной еде, в жару должен быть под особым контролем: нужно следить за качеством мяса, избегать скоропортящихся продуктов, не оставлять еду в миске», — отметил собачник РИАМО.

В жару рацион сухого корма можно оставить без изменений, важно лишь контролировать количество калорий. Если питомец отказывается есть или недоедает днём, его не нужно заставлять. В исключительных случаях — при наличии заболеваний — рекомендуется обратиться к ветеринару. Эксперт посоветовал кормить собаку рано утром или поздно вечером, когда жара спадает.

Что касается натурального питания, специалист посоветовал давать собаке нежирное мясо, лучше всего индейку или курицу. В качестве добавки питомцу можно предложить овощи после термической обработки: кабачки, морковь, тыкву и брокколи, а разнообразить рацион помогут полезные угощения и специальное мороженое для собак (человеческое не подходит).