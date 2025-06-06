«Счёт на минуты»: Кинолог рассказал, что делать, если собаку укусила пчела

Укусы пчёл, ос и других насекомых могут представлять серьёзную угрозу для домашних собак, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, яд этих насекомых способен вызвать сильную аллергическую реакцию, вплоть до летального исхода, особенно при укусах в область слизистых оболочек пасти, носа или глаз.

Голубев отметил, что особенно уязвимы короткошёрстные и бесшёрстные породы собак. Для защиты питомцев он рекомендует использовать специальные ошейники и спреи-репелленты, разработанные специально для животных. Кинолог подчеркнул, что обычные человеческие средства от насекомых для этой цели не подходят.

Также эксперт упомянул случай в Омске, где привязанный к забору ротвейлер погиб от укусов пчёл. Для сторожевых собак специалист советует устанавливать ультразвуковые отпугиватели насекомых возле будок. По словам Голубева, такие устройства эффективно отгоняют пчёл и ос, оставаясь при этом абсолютно безопасными для животных.

«При укусе насекомого советую не ждать появления опасных симптомов: одышки, судорог, слюнотечения, рвоты. Лучше сразу же везти питомца к ветеринару, поскольку аллергическая реакция иногда приводит к фатальным последствиям буквально за несколько минут. Промедление может стоить жизни вашей собаке», — пояснил Голубев РИАМО.