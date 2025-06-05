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5 июня, 10:07

Пчёлы насмерть закусали ротвейлера и атаковали двух человек в Омске

МВД: Рой пчёл насмерть искусал собаку и атаковал двух человек в Омске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MiSchu

В Омске разгорелся скандал с трагическим финалом: пчёлы, которых держал 52-летний мужчина на участке в СНТ «Деревообработчик», в конце мая напали на соседских собак. Одна из них — ротвейлер — была привязана к забору и не смогла убежать. Пчеловоду о нападении сообщили соседи, он попытался отогнать рой и сам доставил пострадавших питомцев в ветклинику. По дороге одна из собак скончалась. Об этом сообщили в УМВД по Омской области.

Хозяина пчел-убийц допросили в полиции в Омской области. Видео © Telegram / Омская полиция

«Ветеринар не смогла однозначно сказать, что собака умерла именно от укусов пчёл. Накануне одной из собак был выставлен диагноз «паровирусный интерит», вторая, возможно, тоже была заражена», — оправдывался владелец ульев.

Позже на укусы пчёл пожаловалась и 47-летняя женщина, проживающая по соседству. Она также подала заявление. Пчеловод после случившегося увёз ульи в лес, однако в МВД пока не уточнили, какое наказание ему может грозить.

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Это уже не первый случай нападения пчёл на людей за последнее время. Ранее в санатории «Большая Ельня» в Нижегородской области насекомые накинулись на детей и сопровождающих. Семеро несовершеннолетних и шесть взрослых пострадали после того, как пасечница случайно выпустила рой на прогулке.

Милена Скрипальщикова
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