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19 августа, 18:51

Рой пчёл атаковал детей в санатории под Нижним Новгородом

Ni Mash: Пчёлы напали на детей в санатории "Большая Ельня" под Нижним Новгородом

<p>Улей на участке пасечницы по соседству с санаторием "Большая Ельня". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_nimash/4677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ni Mash</a></p>

Улей на участке пасечницы по соседству с санаторием "Большая Ельня". Обложка © t.me / Ni Mash

Рой пчёл атаковал детей в санатории "Большая Ельня" в Нижегородской области. Насекомые покусали семерых несовершеннолетних и шестерых взрослых, сообщил канал Ni Mash.

Беседка на территории санатория "Большая Ельня". Фото © t.me / Ni Mash

Беседка на территории санатория "Большая Ельня". Фото © t.me / Ni Mash

Всё произошло во время прогулки детей со взрослыми по лагерю, когда на соседнем участке пасечница открыла улей и выпустила пчёл на волю. Рой налетел на гуляющих людей, которые в испуге пытались отмахнуться от агрессивных насекомых.

К счастью, рядом оказалась медсестра, которая сразу же кинулась на помощь и убедилась, что жизни людей ничто не грозит. А вот пасечнице грозит общение с полицией. Расследование происшествия взяла под контроль региональная прокуратура.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии двое детей пострадали из-за разъярённых пчёл. Насекомые напали на двух братьев в лесу. Всего врачи удалили около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и головы мальчиков. Доктор медицинских наук Александр Максимов считает, что дети выжили благодаря счастливому случаю, ведь даже один укус пчелы порой может привести к гибели.

Юрий Лысенко
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