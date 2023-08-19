Рой пчёл атаковал детей в санатории под Нижним Новгородом
Ni Mash: Пчёлы напали на детей в санатории "Большая Ельня" под Нижним Новгородом
Улей на участке пасечницы по соседству с санаторием "Большая Ельня". Обложка © t.me / Ni Mash
Рой пчёл атаковал детей в санатории "Большая Ельня" в Нижегородской области. Насекомые покусали семерых несовершеннолетних и шестерых взрослых, сообщил канал Ni Mash.
Беседка на территории санатория "Большая Ельня". Фото © t.me / Ni Mash
Всё произошло во время прогулки детей со взрослыми по лагерю, когда на соседнем участке пасечница открыла улей и выпустила пчёл на волю. Рой налетел на гуляющих людей, которые в испуге пытались отмахнуться от агрессивных насекомых.
К счастью, рядом оказалась медсестра, которая сразу же кинулась на помощь и убедилась, что жизни людей ничто не грозит. А вот пасечнице грозит общение с полицией. Расследование происшествия взяла под контроль региональная прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Башкирии двое детей пострадали из-за разъярённых пчёл. Насекомые напали на двух братьев в лесу. Всего врачи удалили около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и головы мальчиков. Доктор медицинских наук Александр Максимов считает, что дети выжили благодаря счастливому случаю, ведь даже один укус пчелы порой может привести к гибели.