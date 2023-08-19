Рой пчёл атаковал детей в санатории под Нижним Новгородом

Рой пчёл атаковал детей в санатории "Большая Ельня" в Нижегородской области. Насекомые покусали семерых несовершеннолетних и шестерых взрослых, сообщил канал Ni Mash.

Беседка на территории санатория "Большая Ельня". Фото © t.me / Ni Mash

Всё произошло во время прогулки детей со взрослыми по лагерю, когда на соседнем участке пасечница открыла улей и выпустила пчёл на волю. Рой налетел на гуляющих людей, которые в испуге пытались отмахнуться от агрессивных насекомых.

К счастью, рядом оказалась медсестра, которая сразу же кинулась на помощь и убедилась, что жизни людей ничто не грозит. А вот пасечнице грозит общение с полицией. Расследование происшествия взяла под контроль региональная прокуратура.