Всегда послушные, живут ради команд: 7 пород собак, которые станут идеальными компаньонами

Каждая порода собак выводилась для своей задачи. Иногда это был естественный процесс, обусловленный суровыми природными условиями. Например, самоеды, судя по всему, появились именно так. С XVIII и XIX веков люди начали активно вмешиваться в развитие пород собак, скрещивая питомцев для получения наилучших результатов. Какие породы собак самые послушные? Кто из них запоминает больше всего команд и всегда готов их исполнять? Рассказываем в материале.

Порода собак пудель: описание характера, фото

Пудель — собака, которая появилась в качестве охотничьего помощника. Послушание — её важнейшая черта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michal Ninger

Раньше заводить пуделей могли только особы королевской крови. Для всех остальных это была недостижимая привилегия. Теперь умные и послушные охотничьи собаки доступны всем, причём в разных размерах. Королевский пудель — самый большой, а есть ещё малый, карликовый и той. Первый в холке достигает 60 сантиметров, последний — максимум 28. С точки зрения интеллекта пудель находится на верхушке рейтинга, уступая только бордер-колли. Это покладистая собака, которая привязывается к семье и прекрасно учится, для усвоения новой команды достаточно всего 5–15 повторений. В случае, например, с басенджи число повторений увеличивается кратно — до ста. Кстати, густые кудри нужны пуделю не для красоты, а для плавания, они позволяют лучше держаться на воде и защищают от переохлаждения.

Порода собак золотистый ретривер: описание характера, фото

Золотистые ретриверы — тоже охотничьи собаки, они считаются самой добродушной породой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Золотистые ретриверы давно приобрели славу самых дружелюбных и весёлых собак. И у этого есть основания. Породу вывели как «охотничьего универсала», главной задачей ретривера стала «доставка» охотнику битой дичи. Но сейчас это идеальные собаки-компаньоны. Собаки породы золотистый ретривер добрые, спокойные и чуткие, характер описывают как терпеливый. Золотистый ретривер привязывается ко всем членам семьи, его легко обучить командам уже с возраста четырёх месяцев. Это второй после лабрадора кандидат на должность собаки-поводыря благодаря спокойствию и уравновешенности.

Порода собак немецкая овчарка: описание характера, фото

Немецкая овчарка — самая узнаваемая собака в мире. Мухтар и комиссар Рекс — как раз этой породы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lightman_pic

Немецкие овчарки сформировались как порода благодаря усилиям ротмистра Макса Эмиля Фредерика фон Штефаница и его клубу любителей породы. Это те, кто приходит в голову, когда мы слышим слово «собака». Пастушьи псы в данный момент невероятно популярны в качестве служебных. Овчарок высоко ценят военные, полиция, спасатели. А всё благодаря уму и примерному поведению. При этом собаки породы немецкая овчарка могут менять нескольких проводников за время службы потому, что с новыми людьми работать им всегда интересно. Дома такая собака будет послушной и преданной, но ей нужно около пяти часов прогулок в день.

Порода собак лабрадор: описание характера, фото

Лабрадор — универсальная «собака заботы». Они чаще всего становятся собаками-поводырями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EVGENII LEONTEV

Собака-поводырь — это почти всегда лабрадор. Просто потому, что представители породы умные и добрые, как золотистые ретриверы, а ещё спокойные и уравновешенные, при этом предусмотрительные. Высокий интеллект позволял обучать лабрадоров качествам собаки-поводыря ещё в 1916 году, когда для них учредили первую в мире школу в Ольденбурге. А ещё лабрадоры становятся шикарными собаками-спасателями. Их водонепроницаемая шкура и приличные размеры позволяют искать людей под завалами при помощи нюха и даже вытаскивать их. В качестве покладистого, спокойного и умного компаньона, который может выучить огромное количество команд, собаки породы лабрадор зарекомендовали себя и дома.

Порода собак папильон: описание характера, фото

Папильон принадлежит к разновидности декоративных собак. Континентальный той-спаниель — его второе название. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Порода папильон — это декоративная собака, которая выглядит как минимум забавно. С французского название переводится как «бабочка», и представители породы действительно на них чем-то похожи. Если пуделя выводили ради «доставки» подстреленной дичи, то папильона — чтобы радовал глаз. А в итоге получили умную и спокойную собаку, которая отлично учит команды и отличается не только элегантной внешностью, но и большой преданностью. По уму папильон не уступает овчаркам и ретриверам.

Порода собак леонбергер: описание характера, фото

Леонбергер — немецкая собака, которую вывели в городе Леонберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnetaZabranska

Собак породы леонбергер вывел мэр немецкого города Леонберг Генрих Эссиг. Эти животные огромные, они сравнимы по размерам с алабаями, в холке растут до 80 сантиметров. Целью Эссига были большие мохнатые псы, внешне похожие на львов, символ города. У него получилось, и леонбергер стал полноправным наследником молоссов — римских боевых псов. Сейчас их часто используют как компаньонов потому, что собаки породы леонбергер, несмотря на грозный внешний вид, невероятно спокойные и сдержанные. Их не пугают громкие звуки, и все команды выполняются чётко. Леонбергеров даже обучают на собак-поводырей, и в этой роли они особенно послушны.

Порода собак кокер-спаниель: описание характера, фото

Кокер-спаниель — тоже охотничья собака. Поэтому с послушанием у неё всё в порядке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / otsphoto

Собаки породы кокер-спаниель появились, чтобы помогать хозяевам поднимать дичь из кустов во время охоты. Обычно в качестве добычи выступала птица вальдшнеп, по-английски её называют woodcock, отсюда и название. Вальдшнепы живут в гнёздах, которые выкапывают под кустами. Кокер-спаниель бежал по направлению к добыче и распугивал её лаем, та поднималась в небо, обеспечивая некоторый успех охоте. Сейчас собаки породы кокер-спаниель стали покладистыми жителями квартир, хотя им нужна регулярная физическая нагрузка на свежем воздухе, иначе пёсик станет грустным. Команды они усваивают отлично, но для подчинения понадобится много позитивного подкрепления.