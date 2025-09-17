Балетмейстер Юрий Папко умер на 86-м году жизни

На 86-м году жизни ушёл из жизни заслуженный артист России Юрий Викторович Папко, чья судьба была неразрывно связана с Большим театром благодаря преданности танцу. Окончив в 1958 году Московское хореографическое училище, он стал частью балетной труппы главного театра страны. В 60–70-е годы прошлого века Папко входил в число ведущих характерных танцовщиков, сообщает пресс-служба Большого театра.

Его репертуар включал не только народные и характерные танцы в балетах и операх, но и ключевые партии классических и современных постановок. Среди них — Эспада в «Дон Кихоте» Александра Горского, Куман в «Половецких плясках» в хореографии Касьяна Голейзовского, Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Леонида Лавровского, Лесничий в «Жизели» в его же редакции, а также Незнакомец и Визирь в «Легенде о любви» Юрия Григоровича.

В 1982 году артист покинул театр, однако спустя годы вернулся: сначала руководил мимическим ансамблем (1997–2002), затем работал педагогом-репетитором по сценическому движению в оперной труппе (2002–2018). Кроме того, он сотрудничал с Молодёжной оперной программой Большого театра, где преподавал сценическое движение будущим оперным певцам.

Юрий Папко является постановщиком множества хореографических номеров и нескольких балетов. В 1977 году в ташкентском театре имени Алишера Навои он вместе с супругой, артисткой Большого театра Юламей Скотт, представил балет «В долине легенд» Усмана Мусаева, созданный по мотивам повести Шарафа Рашидова «Кашмирская песня». В 1981 году они подготовили вторую редакцию спектакля для Большого театра, который шёл на сцене Кремлёвского дворца съездов под названием «Индийская поэма». Постановка получила признание зрителей и принесла авторам Государственную премию Узбекской ССР. Позже балет был дважды поставлен в Турции — в Стамбуле (1988) и Мерсине (1993). С 1991 по 1996 год Юрий Папко занимал пост главного балетмейстера Государственной оперы Мерсина.

В периоды работы вне Большого театра он сотрудничал со многими коллективами в СССР и за рубежом. В 1982–1986 годах был художественным руководителем творческой мастерской хореографии Москонцерта, а с 1986 по 1990 год — главным балетмейстером Горьковского театра оперы и балета имени Пушкина.

В 2023 году Юрий Папко вместе с супругой, которая всегда поддерживала его endeavors, выпустил книгу воспоминаний «Не только балет 60 лет». В ней он рассказывал не только о сотрудничестве с выдающимися хореографами XX века и создании балетных номеров, но и о работе над пластикой в спектаклях драматических театров — в постановках Завадского, Плучека, Ефремова, Любимова, а также в кино и даже в известном мультфильме «Балерина на корабле». Эти мемуары пронизаны глубокой любовью к балету — искусству, которому он служил с юных лет. Его работа в опере как исполнителя, постановщика и педагога лишь укрепляла эту связь.