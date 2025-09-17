Этому хвостатому больше не наливать! Ветеринар рассказал о коварности пива для собак
Ветеринар Шеляков: В собачьем пиве нет алкоголя, но злоупотреблять им не стоит
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / One Love One Photo
Пиво для собак стало популярным лакомством, которое имитирует внешний вид настоящего пива, но не содержит алкоголя и солода. О составе этого напитка и его скрытых опасностях рассказал ветеринар Михаил Шеляков.
«В собачьем пиве не содержится алкоголь и солод. Оно сделано из мясных бульонов. По консистенции и внешнему виду бутылки оно действительно похоже на пиво, но не имеет с ним ничего общего. Оно безвредно для собак», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист подчеркнул, что продукт содержит консерванты, красители и вкусовые добавки, поэтому им не стоит злоупотреблять. Норма потребления зависит от размера животного — для крупных и мелких пород дозировка будет разной. Шеляков рекомендовал давать такое лакомство только по особым случаям несколько раз в год, предварительно проверив реакцию питомца на новый продукт, чтобы избежать аллергии или расстройства желудка.
Некоторые живые существа действительно имеют тягу к пиву. Впрочем, они не совсем домашние, да и интересует их в первую очередь не сам пенный напиток, а выпивающие его люди. Речь идёт о комарах, которые, как выяснилось, кусают любителей пива на 35% чаще, чем остальных.