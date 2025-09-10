Xiaomi будет продавать пиво и хлеб в России

Китайская корпорация Xiaomi расширяет сферу деятельности в России — бренд теперь официально зарегистрирован и для производства пива, напитков и продуктов питания. Под маркой Xiaomi в России могут появиться кофе, чай, соки, хлеб, пицца, суши, жвачка и даже наполнитель для кошачьего туалета. Информация об этом следует из базы данных Роспатента.

Заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте компания подала ещё в конце прошлого года, и спустя девять месяцев получила одобрение. Теперь Xiaomi может выпускать продукцию не только собственными силами, но и с привлечением сторонних производителей. Регистрация защищает бренд от подделок и даёт корпорации возможность выйти на совершенно новые для себя рынки.