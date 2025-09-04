Новый логотип Zara, зарегистрированный в РФ, не будет использоваться для продаж
Постньюс: Zara будет заниматься арендой помещений в России под новым логотипом
Компания Inditex не планирует продажу одежды под новым российским логотипом Zara. Об этом сообщает «Постньюс».
Согласно данным Роспатента, новая торговая марка зарегистрирована только в 43-м классе МКТУ, который включает услуги кафе и детских садов. Основным направлением деятельности в России, скорее всего, станет аренда выставочных пространств. Новый логотип бренда выполнен в синих оттенках с белой надписью.
Ранее стало известно, что свои товарные знаки в РФ регистрируют Uniqlo и Zara. Среди заявок в Роспатенте, которые были поданы японской компанией в конце августа, — логотипы и названия GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зелёном цветах. Всего 10 товарных знаков.