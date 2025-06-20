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20 июня, 09:17

Владелец Zara оценил возможность возвращения бренда в Россию

Глава Inditex Масейрас: Подходящих условий для возвращения в Россию сейчас нет

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

На данный момент в России нет подходящих условий для возобновления деятельности компании Inditex (владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear). Об этом заявил генеральный директор организации Оскар Гарсия Масейрас в интервью Financial Times.

«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас. На данный момент условия определённо неподходящие», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius могут вернуться на наш рынок примерно через 9 месяцев, то есть в январе 2026 года. Дело в том, что испанская корпорация Inditex купила на 30% больше товара, чем обычно. Как писал СМИ, это было сделано специально для российских клиентов.

Наталья Афонина
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