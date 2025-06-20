Владелец Zara оценил возможность возвращения бренда в Россию

На данный момент в России нет подходящих условий для возобновления деятельности компании Inditex (владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear). Об этом заявил генеральный директор организации Оскар Гарсия Масейрас в интервью Financial Times.

«Конечно, это не те условия, которые есть сейчас. На данный момент условия определённо неподходящие», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius могут вернуться на наш рынок примерно через 9 месяцев, то есть в январе 2026 года. Дело в том, что испанская корпорация Inditex купила на 30% больше товара, чем обычно. Как писал СМИ, это было сделано специально для российских клиентов.