Uniqlo и Zara регистрируют товарные знаки в России

Западные бренды одежды подогревают слухи о возвращении в Россию. Так, японская свои товарные знаки в РФ регистрируют Uniqlo и Zara. Об этом узнала SHOT ПРОВЕРКА.

Среди заявок в Роспатенте, которые были поданы японской компанией в конце августа, — логотипы и названия GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зелёном цветах. Всего 10 товарных знаков.