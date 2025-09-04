Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 08:57

Uniqlo и Zara регистрируют товарные знаки в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nitpicker

Западные бренды одежды подогревают слухи о возвращении в Россию. Так, японская свои товарные знаки в РФ регистрируют Uniqlo и Zara. Об этом узнала SHOT ПРОВЕРКА.

Среди заявок в Роспатенте, которые были поданы японской компанией в конце августа, — логотипы и названия GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зелёном цветах. Всего 10 товарных знаков.

А Zara — бренд испанской компании Inditex — регистрирует новый логотип на синем фоне. При этом в 2022 году бренд полностью покинул российский рынок.

Кстати, ранее основатель Uniqlo Тадаси Янаи уверял, что не может возобновить работу компании в РФ, так как связан данным обещанием. На решение Янаи изначально повлияли протестные акции в Японии. Владельцы Zara тоже высказывались, что на данный момент в России нет подходящих условий для возобновления деятельности компании.

Александра Вишнякова
