Российские пекари хотят запатентовать название тульского пряника
Тульские кондитеры подали заявку на официальную регистрацию названия «Тульский пряник». Это значит, что право использовать это название получат только производители из Тульской области, сообщает Mash.
Если Роспатент одобрит заявку, все остальные производители будут обязаны переименовать свою продукцию. Такой же принцип действует, например, во Франции, где шампанским можно называть только вино из региона Шампань.
Тульский пряник — это исторический бренд. Первые упоминания о нём относятся ещё к XVII веку. Его уникальность всегда определялась особыми рецептами и традиционной выпечкой в резных деревянных формах. Важность пряника для региона подтверждает даже существование отдельного музея, открытого в Туле в 1996-м. С 2016 года там же проводится специальный «День пряника». На одном из таких праздников был представлен самый большой пряник весом 117 кг и длиной 1,8 метра.
