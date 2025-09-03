Настя Ивлеева запатентовала товарный знак Чегеря
Обложка © Telegram / Настя Ивлеева
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева решила вновь попробовать себя в бизнесе, зарегистрировав в Роспатенте товарный знак «Чегеря». Так называется её реалити-шоу о жизни на ферме.
Заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а уже в июле того же года ведомство утвердило право на использование бренда.
Судя по документам, под маркой «Чегеря» Настя Ивлеева планирует предоставлять широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая интерактивное телевещание и трансляции через Интернет. Но это далеко не всё: в планах – выпуск одежды, мебели, косметики и других товаров.
После «голой вечеринки» дела у Ивлеевой шли не очень хорошо. Она даже призналась, что от неё отвернулись все московские друзья. Её гонорары за работу на мероприятиях ощутимо снизились, из-за чего ей пришлось придумывать новые способы заработка. Одним из таких стало редакционно-авторское медиа, в которое она решила превратить свой телерам-канал.