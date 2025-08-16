«Никого не осталось»: Ивлеева потеряла всю московскую «братву» после «голой вечерики»

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева сообщила в соцсетях о потере многих друзей, особенно из столицы, после скандала, связанного с «голой вечеринкой». Она не выражает сожаления по этому поводу, считая, что так и должно было случиться.

«Если говорить про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось», — написала она.

Ивлеева также отметила усилившуюся привязанность к своему супругу, Филиппу Бегаку. Блогер также подчеркнула своё стремление жить настоящим моментом. При этом Настюшка-опасность отметила, что её природная яркость, которая всегда была визитной карточкой знаменитости, никуда не денется, хоть и может со временем претерпеть изменения.