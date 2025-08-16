«Никого не осталось»: Ивлеева потеряла всю московскую «братву» после «голой вечерики»
Настя Ивлеева призналась, что у неё не осталось друзей в Москве после скандала
Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / НАСТЕЖЬ
Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева сообщила в соцсетях о потере многих друзей, особенно из столицы, после скандала, связанного с «голой вечеринкой». Она не выражает сожаления по этому поводу, считая, что так и должно было случиться.
«Если говорить про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось», — написала она.
Ивлеева также отметила усилившуюся привязанность к своему супругу, Филиппу Бегаку. Блогер также подчеркнула своё стремление жить настоящим моментом. При этом Настюшка-опасность отметила, что её природная яркость, которая всегда была визитной карточкой знаменитости, никуда не денется, хоть и может со временем претерпеть изменения.
Напомним, что резонансная вечеринка Ивлеевой с голыми гостями отгремела 20 декабря 2023 года, однако с последствиями шумной тусовки с сомнительными развлечениями блогер сталкивается до сих пор. Несмотря на хейт знаменитость смогла изменить свою жизнь. Она вышла замуж за наследника талантливого телеведущего, познала прелести деревенской жизни, стала сдержаннее, начала читать книги.