И у него на это 5 причин: Бренд «Привет, Андрей!» теперь принадлежит Игорю Николаеву
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Известный композитор и певец Игорь Николаев официально получил права на товарный знак «Привет, Андрей!». Соответствующая запись появилась в базе данных Роспатента, подтверждая юридическую защиту нового бренда.
Именно Игорь Николаев написал музыку и слова к песне «Привет, Андрей!», которую исполняет Ирина Аллегрова. Теперь под этим именем планируется выпуск самой разной продукции, чтобы бренд «Привет, Андрей!» стал узнаваемым и многогранным участником рынка. Судя по заявке, под этим брендом начнёт продаваться кухонная утварь, спортивный инвентарь, одежда и игрушки.
