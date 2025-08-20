И у него на это 5 причин: Бренд «Привет, Андрей!» теперь принадлежит Игорю Николаеву

Именно Игорь Николаев написал музыку и слова к песне «Привет, Андрей!», которую исполняет Ирина Аллегрова. Теперь под этим именем планируется выпуск самой разной продукции, чтобы бренд «Привет, Андрей!» стал узнаваемым и многогранным участником рынка. Судя по заявке, под этим брендом начнёт продаваться кухонная утварь, спортивный инвентарь, одежда и игрушки.