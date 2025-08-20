Игорь Николаев не оценил усатую шоколадку с фразой «Выпьем за любовь» и засудил бизнесвумен

Певец Игорь Николаев выиграл суд у предпринимательницы Алии Нуриевой из Уфы, которая продавала шоколадки с фразой «Выпьем за любовь» и усатым котиком с бокалом. Теперь продавец должен выплатить исполнителю 25 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Борьба против незаконных фраз началась ещё зимой 2025 года. Николаев решил отомстить всем предпринимателям, которые использовали его запатентованную фразу «Выпьем за любовь». Исполнитель направлял иски тем, кто размещал текст песни на различных товарах.

Среди ответчиков оказалась и Нуриева, торговавшая шоколадками с изображением котиков на различных онлайн-платформах по цене до 570 рублей за штуку. Изначально Николаев требовал от неё 250 тысяч рублей, однако суд признал эту сумму чрезмерной и снизил размер компенсации до 25 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.