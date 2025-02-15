Игорь Николаев начал борьбу за фразу «Выпьем за любовь»

Российский артист Игорь Николаев начал борьбу за защиту фразы «Выпьем за любовь». Он требует более миллиона рублей от продавцов, которые используют эту известную строку из его песни без разрешения.

По информации SHOT, в последнее время Николаев подал иски на сумму 800 000 и 250 000 рублей за нарушения интеллектуальных прав. Вместе с компанией, которой он доверил свои товарные знаки, музыкант пытается взыскать более миллиона рублей за использование фразы «Выпьем за любовь». Она уже давно активно используется в онлайн-продаже.

Игорь Николаев владеет правами на фразы «Выпьем за любовь» и «Дельфин и русалка», а также запатентовал свои фотографии. На маркетплейсах можно найти множество товаров с его цитатами и изображением, поэтому, скорее всего, иски к продавцам будут продолжать сыпаться.