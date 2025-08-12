«Золотое яблоко» решило запатентовать свой фирменный зелёно-лаймовый цвет
Золотое яблоко подало заявку в Роспатент регистрацию цвета
Магазин «Золотое яблоко». Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович
Компания «Золотое яблоко» подала заявку на регистрацию цветового товарного знака «зелёно-лаймовый» (Pantone 389C). Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Как следует из документов, заявку 5 августа 2025 года подало юридическое лицо «Екатеринбург яблоко». Речь идёт о защите цвета по одному классу международной классификации. В случае одобрения сеть сможет использовать этот оттенок в оформлении витрин, рекламе, презентациях товаров и других маркетинговых активностях.
Заявка на товарные знаки. Фото © Роспатент
Согласно результатам исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 73% респондентов считают лаймовый цвет характерным признаком торговой сети «Золотое яблоко». При этом каждый второй опрошенный (50%) бывал в магазинах, оформленных в этой цветовой гамме, а для 56% потребителей данный оттенок прочно ассоциируется с упомянутым брендом.
«Золотое яблоко» — крупный международный бьюти-ретейлер с 5-тысячным ассортиментом брендов. Компания, основанная в 1996 году, представлена в шести странах, включая Россию, Казахстан и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что американская компания McDonald’s, ушедшая с российского рынка, готовится вновь предлагать гражданам РФ свои знаменитые макмаффины. Бренд уже зарегистрировал торговый знак MCMUFFIN в России, обеспечив его правовую защиту до 2034 года. Под этой маркой планируется реализовывать популярные блюда, характерные для американской кухни, включая широкий ассортимент бургеров со свининой, говядиной, рыбой и курицей.