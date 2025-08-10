Рэпер Toxis запатентовал товарный знак TOXIS до 2034 года
Обложка © Instagram / toxis_slimey
Российский рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) запатентовал товарный знак «TOXIS» в Роспатенте до 2034 года. Об этом сказано в базе данных ведомства.
Заявка на регистрацию была подана в марте 2024 года, а уже в августе 2025-го бренд получил официальный статус с правом использования до 2034 года.
Теперь за Андреем Смелянским закреплены исключительные права на использование названия TOXIS в коммерческих целях. Он может производить и продавать в РФ устройства для музыкальных инструментов и прочую продукцию, а также разрабатывать и продавать услуги в сфере музыкального образования и прочих направлений.
21-летний Токсис примечателен тем, что от рождения у него очень высокий голос. Эту фишку он грамотно использует в своих треках, порой понижая тембр. Таким образом, в его музыкальном арсенале есть сразу две разных манеры подачи. Он также работал учителем иностранного языка для младших классов.
