Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:52

Рэпер Toxis запатентовал товарный знак TOXIS до 2034 года

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / toxis_slimey

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / toxis_slimey

Российский рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) запатентовал товарный знак «TOXIS» в Роспатенте до 2034 года. Об этом сказано в базе данных ведомства.

Заявка на регистрацию была подана в марте 2024 года, а уже в августе 2025-го бренд получил официальный статус с правом использования до 2034 года.

Теперь за Андреем Смелянским закреплены исключительные права на использование названия TOXIS в коммерческих целях. Он может производить и продавать в РФ устройства для музыкальных инструментов и прочую продукцию, а также разрабатывать и продавать услуги в сфере музыкального образования и прочих направлений.

21-летний Токсис примечателен тем, что от рождения у него очень высокий голос. Эту фишку он грамотно использует в своих треках, порой понижая тембр. Таким образом, в его музыкальном арсенале есть сразу две разных манеры подачи. Он также работал учителем иностранного языка для младших классов.

Матрёшки и слёзы: Фанаты дождались рэпера Akon после концерта в Москве, но тот просто уехал
Матрёшки и слёзы: Фанаты дождались рэпера Akon после концерта в Москве, но тот просто уехал

Ранее глава ЛБИ Мизулина призвала МВД проверить на пропаганду наркотиков один из самых известных рэп альбомов в России — «Город дорог» Алексея Долматова, более известного как GUF. Она заявила, что в текстах присутствуют упоминания запрещённых веществ, а значит, никто не должен слушать такую музыку.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar