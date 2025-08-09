Матрёшки и слёзы: Фанаты дождались рэпера Akon после концерта в Москве, но тот просто уехал

В Москве завершился концерт американского рэпера Akon, который собрал аншлаг на арене ЦСКА. Несмотря на поздний час, десятки преданных фанатов дождались артиста у служебного выхода, чтобы лично выразить свою любовь. Они встречали музыканта традиционными русскими матрёшками, самодельными плакатами и громкими криками.

Некоторые поклонники не смогли сдержать слёз от переполнявших эмоций. Однако Алиан Дамала Тиам (настоящее имя артиста) ограничился кратким приветствием — он отказался принимать подарки и быстро уехал в чёрном минивэне в сопровождении охраны.

Фанаты рэпера Akon после концерта в Москве встретили его с подарками. Видео © Life.ru

Двухчасовое шоу стало настоящим праздником для поклонников — Akon исполнил все свои главные хиты, включая культовую Smack That. Особый восторг вызвал момент, когда артист «поплыл» над залом в прозрачном надувном шаре. Не обошлось и без традиционных сувениров — музыкант щедро разбрасывал в толпу футболки с собственной символикой. Среди зрителей был замечен Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх».

Особую атмосферу создавали эмоциональные фанаты, которые не стеснялись выражать свои чувства. «Он легенда, я выпью за него!» — кричал один из поклонников. Охранникам пришлось успокаивать наиболее активных, но всё обошлось без серьёзных инцидентов. Любопытно, что перед концертом у входа предприимчивые торговцы предлагали фото с автографом Akon по цене 1500 рублей, а перекупщики продавали билеты по цене в несколько тысяч рублей.

