Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане

Концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте привлёк значительное внимание иностранных поклонников. Из 25 тысяч проданных билетов более 15 тысяч (68%) приобрели граждане других государств. Об этом сообщает телеканал Uzbekiston 24.

«Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысячи билетов приобрели граждане России», — сообщается в сюжете телеканала.