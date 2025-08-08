Встреча Путина и Трампа
8 августа, 19:28

Россияне скупили почти треть билетов на концерт Джей Ло в Узбекистане

Uzbekiston 24: Иностранцы скупили более 70% билетов на концерт Лопес в Ташкенте

Обложка © ТАСС / AP / Cole Burston

Концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте привлёк значительное внимание иностранных поклонников. Из 25 тысяч проданных билетов более 15 тысяч (68%) приобрели граждане других государств. Об этом сообщает телеканал Uzbekiston 24.

«Было продано 25 тысяч билетов, при этом свыше 15 тысяч билетов, или 68% приобрели иностранные граждане. В том числе 7,5 тысячи билетов приобрели граждане России», сообщается в сюжете телеканала.

Шоу состоялось 7 августа на стадионе «Миллий» в рамках мирового турне певицы. Стоимость билетов варьировалась от 80 до 315 долларов. Помимо россиян, активными покупателями стали жители Казахстана (2,5 тысячи билетов), а также поклонники из США, Европы и Азии.

В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес

А ранее 1 августа поп-звезда Дженнифер Лопес выступила с концертом в Ереване. Реакция поклонников была неоднозначной: многие остались недовольны плохой организацией, грязью и давкой. При этом вице-мэр Еревана заявил, что затраты в размере 6 миллионов долларов были полностью оправданы. По информации Life.ru, в России Лопес выступать не планирует, несмотря на предварительные договорённости.

