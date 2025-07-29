Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 07:15

Большие риски: Джей Ло испугалась хейта «своих» и отменила концерт в Москве

Mash: Дженнифер Лопес отказалась от шоу в России из-за боязни хейта на Западе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Певица и актриса Дженнифер Лопес не приедет в Москву с концертом, несмотря на предварительные договорённости с российскими организаторами. Как сообщил Mash, певица испугалась негативной реакции со стороны Запада и отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.

Интерес к звезде нулевых появился после её гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении. Российские организаторы быстро вышли на контакт, обговорили дату в августе, согласовали гонорар в $1 млн и даже подписали договор о намерениях. Однако после паузы в переговорах команда Лопес передумала. Сама певица не против выступить в России — но только после окончания конфликта на Украине. Тем временем глава компании PMI Евгений Финкельштейн был вовлечён в переговоры, но от официальных комментариев отказался.

Концерт группы «Тату» в Крыму хотят отменить из-за угрозы традиционным ценностям
Концерт группы «Тату» в Крыму хотят отменить из-за угрозы традиционным ценностям

А вот в России всё больше набирают популярность отечественные звёзды. Так, популярность певицы Татьяны Булановой среди молодёжи заметно выросла, что вызвало слухи о повышении её гонораров за частные концерты. По данным некоторых источников, цена могла достигать 2,5 миллиона рублей. Однако агентство, занимающееся организацией выступлений певицы, опровергло эту информацию.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дженнифер Лопес
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar