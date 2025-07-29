Большие риски: Джей Ло испугалась хейта «своих» и отменила концерт в Москве

Певица и актриса Дженнифер Лопес не приедет в Москву с концертом, несмотря на предварительные договорённости с российскими организаторами. Как сообщил Mash , певица испугалась негативной реакции со стороны Запада и отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.

Интерес к звезде нулевых появился после её гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении. Российские организаторы быстро вышли на контакт, обговорили дату в августе, согласовали гонорар в $1 млн и даже подписали договор о намерениях. Однако после паузы в переговорах команда Лопес передумала. Сама певица не против выступить в России — но только после окончания конфликта на Украине. Тем временем глава компании PMI Евгений Финкельштейн был вовлечён в переговоры, но от официальных комментариев отказался.