Большие риски: Джей Ло испугалась хейта «своих» и отменила концерт в Москве
Mash: Дженнифер Лопес отказалась от шоу в России из-за боязни хейта на Западе
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Певица и актриса Дженнифер Лопес не приедет в Москву с концертом, несмотря на предварительные договорённости с российскими организаторами. Как сообщил Mash, певица испугалась негативной реакции со стороны Запада и отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.
Интерес к звезде нулевых появился после её гастролей в Казахстане, Узбекистане и Армении. Российские организаторы быстро вышли на контакт, обговорили дату в августе, согласовали гонорар в $1 млн и даже подписали договор о намерениях. Однако после паузы в переговорах команда Лопес передумала. Сама певица не против выступить в России — но только после окончания конфликта на Украине. Тем временем глава компании PMI Евгений Финкельштейн был вовлечён в переговоры, но от официальных комментариев отказался.
А вот в России всё больше набирают популярность отечественные звёзды. Так, популярность певицы Татьяны Булановой среди молодёжи заметно выросла, что вызвало слухи о повышении её гонораров за частные концерты. По данным некоторых источников, цена могла достигать 2,5 миллиона рублей. Однако агентство, занимающееся организацией выступлений певицы, опровергло эту информацию.