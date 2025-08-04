Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 13:46

В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес

Экс-премьер Армении осудил трату $6 млн из госбюджета на концерт Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Выделение многомиллионных средств из госбюджета на проведение концерта американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ереване является антиконституционным. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

«Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски», — заявил Багратян.

По словам бывшего главы правительства, тот факт, что билеты на концерт продавались, делает ситуацию ещё более возмутительной. Он обвинил организаторов в частичном хозрасчёте, утверждая, что общественные деньги были потрачены на мероприятие, доступное лишь узкому кругу лиц. Экс-премьер призвал прокуратуру и антикоррупционные органы разобраться в этом деле.

Он подчеркнул, что министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян несёт ответственность за организацию концерта Лопес. Кроме того, министр финансов Ваге Ованнисян должен быть допрошен по факту осуществления непредусмотренных государственным бюджетом расходов.
Россияне не попали на концерт Джей Ло в Ереване из-за отмены рейса и потеряли сотни тысяч рублей
Россияне не попали на концерт Джей Ло в Ереване из-за отмены рейса и потеряли сотни тысяч рублей

Напомним, 1 августа поп-дива Дженнифер Лопес провела концерт в Ереване. Однако выступление у фанатов вызвало смешанные эмоции — многие жаловались на плохую организацию, грязь и давку. Тем временем вице-мэр Еревана назвал потраченные 6 миллионов долларов полностью оправданными. Также Life.ru писал, что Дженнифер Лопес не приедет в Россию с концертом, несмотря на предварительные договорённости.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дженнифер Лопес
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar