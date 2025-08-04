В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес

Выделение многомиллионных средств из госбюджета на проведение концерта американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ереване является антиконституционным. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

«Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски», — заявил Багратян.

По словам бывшего главы правительства, тот факт, что билеты на концерт продавались, делает ситуацию ещё более возмутительной. Он обвинил организаторов в частичном хозрасчёте, утверждая, что общественные деньги были потрачены на мероприятие, доступное лишь узкому кругу лиц. Экс-премьер призвал прокуратуру и антикоррупционные органы разобраться в этом деле.