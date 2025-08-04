В Армении назвали «антиконституционным» выделение денег на концерт Лопес
Экс-премьер Армении осудил трату $6 млн из госбюджета на концерт Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo
Выделение многомиллионных средств из госбюджета на проведение концерта американской поп-звезды Дженнифер Лопес в Ереване является антиконституционным. Об этом заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.
«Предоставление из государственного бюджета 6 миллионов долларов Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски», — заявил Багратян.
По словам бывшего главы правительства, тот факт, что билеты на концерт продавались, делает ситуацию ещё более возмутительной. Он обвинил организаторов в частичном хозрасчёте, утверждая, что общественные деньги были потрачены на мероприятие, доступное лишь узкому кругу лиц. Экс-премьер призвал прокуратуру и антикоррупционные органы разобраться в этом деле.
Он подчеркнул, что министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян несёт ответственность за организацию концерта Лопес. Кроме того, министр финансов Ваге Ованнисян должен быть допрошен по факту осуществления непредусмотренных государственным бюджетом расходов.
Напомним, 1 августа поп-дива Дженнифер Лопес провела концерт в Ереване. Однако выступление у фанатов вызвало смешанные эмоции — многие жаловались на плохую организацию, грязь и давку. Тем временем вице-мэр Еревана назвал потраченные 6 миллионов долларов полностью оправданными. Также Life.ru писал, что Дженнифер Лопес не приедет в Россию с концертом, несмотря на предварительные договорённости.