Россияне не попали на концерт Джей Ло в Ереване из-за отмены рейса и потеряли сотни тысяч рублей

Российские поклонники Дженнифер Лопес остались без концерта звезды из-за отмены рейса Red Wings. Группа туристов из Сочи потеряла возможность посетить шоу американской звезды в Ереване, а заодно и сотни тысяч рублей, пишет SHOT.











«Фанаты три раза проходили на посадку, а рейс в итоге совсем отменили», — говорится в сообщении.

Разочарованные пассажиры авиакомпании рассказали, что первоначальная задержка рейса на 7 часов ещё оставляла шанс успеть на концерт, однако затем экипаж отправили на пересменку. Никто даже не объяснил фанатам причину отмены вылета.

Сообщения Джей Ло с просьбой задержать концерт не помогли. В результате туристы написали жалобу в авиакомпанию.

В течение недели Red Wings должны рассмотреть жалобу фанатов, которые не встретились со своим кумиром из-за сбоя в работе авиакомпании.