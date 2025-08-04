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4 августа, 11:12

Россияне не попали на концерт Джей Ло в Ереване из-за отмены рейса и потеряли сотни тысяч рублей

SHOT: Россияне не смогли улететь в Ереван на концерт Джей Ло из-за отмены рейса

Российские поклонники Дженнифер Лопес остались без концерта звезды из-за отмены рейса Red Wings. Группа туристов из Сочи потеряла возможность посетить шоу американской звезды в Ереване, а заодно и сотни тысяч рублей, пишет SHOT.

  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT
  • Фото © SHOT
    Фото © SHOT

Фото © SHOT

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«Фанаты три раза проходили на посадку, а рейс в итоге совсем отменили», — говорится в сообщении.

Разочарованные пассажиры авиакомпании рассказали, что первоначальная задержка рейса на 7 часов ещё оставляла шанс успеть на концерт, однако затем экипаж отправили на пересменку. Никто даже не объяснил фанатам причину отмены вылета.

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Сообщения Джей Ло с просьбой задержать концерт не помогли. В результате туристы написали жалобу в авиакомпанию.

В течение недели Red Wings должны рассмотреть жалобу фанатов, которые не встретились со своим кумиром из-за сбоя в работе авиакомпании.

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Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес не приедет в Россию с концертом, несмотря на предварительные договорённости. Оказалось, что певица просто испугалась негативной реакции со стороны Запада. Звезда уже отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.

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Обложка © ТАСС / EDUARDO LIMA

Алиса Хуссаин
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