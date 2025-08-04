Россияне не попали на концерт Джей Ло в Ереване из-за отмены рейса и потеряли сотни тысяч рублей
SHOT: Россияне не смогли улететь в Ереван на концерт Джей Ло из-за отмены рейса
Российские поклонники Дженнифер Лопес остались без концерта звезды из-за отмены рейса Red Wings. Группа туристов из Сочи потеряла возможность посетить шоу американской звезды в Ереване, а заодно и сотни тысяч рублей, пишет SHOT.
«Фанаты три раза проходили на посадку, а рейс в итоге совсем отменили», — говорится в сообщении.
Разочарованные пассажиры авиакомпании рассказали, что первоначальная задержка рейса на 7 часов ещё оставляла шанс успеть на концерт, однако затем экипаж отправили на пересменку. Никто даже не объяснил фанатам причину отмены вылета.
Сообщения Джей Ло с просьбой задержать концерт не помогли. В результате туристы написали жалобу в авиакомпанию.
В течение недели Red Wings должны рассмотреть жалобу фанатов, которые не встретились со своим кумиром из-за сбоя в работе авиакомпании.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес не приедет в Россию с концертом, несмотря на предварительные договорённости. Оказалось, что певица просто испугалась негативной реакции со стороны Запада. Звезда уже отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.
Обложка © ТАСС / EDUARDO LIMA